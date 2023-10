Le Bénin actualise sa politique de développement de la Microfinance

La Politique nationale de Développement de la Microfinance 2023-2027 a été adoptée en Conseil des ministres, mercredi 18 octobre 2023.

Le Bénin se dote d’un nouveau document de développement de la Microfinance. « Elaborée suivant une approche participative ayant regroupé tous les acteurs impliqués », la Politique nationale de Développement de la Microfinance 2023-2027 postule qu’« à l’horizon 2027, le Bénin dispose d’un secteur de microfinance assaini, professionnel, novateur, inclusif et responsable qui contribue efficacement à l’accès durable de l’ensemble de la population aux services financiers diversifiés ».

Selon le Conseil des ministres du mercredi 18 octobre 2023, le précédent document de politique est arrivé à terme et il importe de doter le ministère en charge de la Microfinance d’un nouveau document de référence pour le sous-secteur qui soit en cohérence avec les orientations stratégiques et le Programme d’Action du Gouvernement.

La Politique nationale de Développement de la Microfinance 2023-2027 tire les enseignements des insuffisances relevées dans les pratiques antérieures et entend favoriser une plus grande efficacité du dispositif de microfinance au profit des bénéficiaires. Pour y arriver, elle se décline en trois objectifs stratégiques que sont : renforcer la veille, le suivi et les réformes d’assainissement du secteur ; améliorer le dispositif institutionnel et managérial des systèmes financiers décentralisés ; puis adopter le numérique et le digital dans les transactions et les opérations des systèmes financiers décentralisés.

« De façon concrète, il s’agira de développer des mécanismes innovants relativement au financement agricole et à la finance responsable au profit des jeunes et des femmes au-delà des financements classiques », a précisé le Conseil des ministres.

Un accent particulier est mis sur le suivi-évaluation qui se fera de manière plus rapprochée nonobstant les études et enquêtes à effectuer à des échéances régulières pour davantage de rigueur dans l’implémentation de cette Politique.

M. M.

