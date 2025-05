Le Bénin accueille le West Africa Financial Days

L’Association professionnelle des financiers et contrôleurs de gestion de l’UEMOA tient sa première session à Cotonou. Il s’agit du West Africa Financial Days, officiellement ouvert dans la matinée de ce lundi 26 mai 2025, à la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin).

Après la Côte d’ivoire et le Burkina Faso, le Bénin est le 3e pays de la zone UEMOA qui accueille le West Africa Financial Days, officiellement ouvert ce lundi 26 mai. Les assises prévues pour durer deux jours seront l’occasion pour les participants venus de la France, du Maroc, de la Tunisie, de la Côte d’ivoire, du Burkina Faso, et du Togo, d’examiner la gestion des finances et de contrôle de gestion. Plusieurs autres présentations sont prévues au programme des activités.

L’objectif visé selon le directeur des ressources de la CCI Bénin, est d’harmoniser les bonnes pratiques de gestion des finances et contrôle d’entreprise pour la « bonne santé financière » des entreprises. Les pratiques comptables étant harmonisées au niveau des pays de l’UEMOA à travers SYSCOA (Système Comptable Ouest Africain), il fallait d’après Félix AGBAKOU, harmoniser également les pratiques financières afin de permettre aux financiers de l’espace, de « parler le même langage ».

En marge des travaux de cette session, la filiale Bénin de l’Association professionnelle des financiers et contrôleurs de gestion de l’UEMOA sera installée, avec la mise en place du Conseil d’administration et du bureau exécutif. Après le Bénin, les filiales des 5 pays restants de l’UEMOA seront installées. L’Association professionnelle des financiers et contrôleurs de gestion de l’UEMOA est une filiale de l’Association française des directeurs et contrôleurs de gestion. Celle-ci a célébré ses 60 ans de création en novembre 2024.

F. A. A.

27 mai 2025 par ,