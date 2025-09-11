jeudi, 11 septembre 2025 -

Culture

Le Bénin accueille le Salon des Industries Musicales d’Afrique 2025




Après une première édition réussie en Côte d’Ivoire, qui avait rassemblé 5 000 participants (artistes, producteurs, managers, labels, promoteurs, institutions, bailleurs, médias), le Salon des Industries Musicales d’Afrique Francophone (SIMA) revient pour une deuxième édition plus ambitieuse. L’événement se tiendra du 10 au 15 novembre 2025, à Cotonou (Bénin). Placée sous le thème « Du potentiel aux preuves : faire rayonner et financer les musiques d’Afrique francophone », cette édition est organisée avec le soutien institutionnel du Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, à travers l’Agence Bénin Tourisme.

Plusieurs figures majeures de la musique francophone avaient pris part à la première édition, générant des collaborations inédites, des transferts de compétences via des masterclasses de haut niveau et le lancement de programmes de renforcement de capacités, dont Boost by SIMA. Pour cette nouvelle édition, plus de 7000 participants sont attendus sur six jours, soit plus du double de la première édition. Le SIMA ne s’adresse pas qu’aux professionnels : il ouvre ses portes aux mélomanes et au grand public, afin de célébrer la musique comme un patrimoine vivant et partagé.

Le choix du Bénin n’est pas anodin. En accueillant le SIMA, le pays affirme son positionnement croissant comme hub des industries culturelles et créatives (ICC) sur le continent. Depuis plusieurs années, le Bénin s’impose comme un acteur majeur du secteur grâce à des initiatives de rayonnement international, la valorisation de son patrimoine et le développement de projets structurants qui font de la culture un véritable levier de soft power et d’intégration régionale. Depuis 2016, le Bénin a placé le tourisme au cœur de sa stratégie de développement économique et social, le considérant comme un levier majeur pour stimuler la croissance et créer des opportunités durables et l’accueil du SIMA vient renforcer le segment MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) développé par l’Agence Bénin Tourisme, consolidant ainsi la place du pays comme destination incontournable pour les événements professionnels et culturels.

L’édition 2025 se déploiera sur six jours avec un format inédit : une résidence artistique immersive les 10, 11 et 12 novembre, un salon professionnel les 13 et 14 novembre, et un grand concert le 15 novembre. Ce programme permettra de croiser réflexion et création, en réunissant professionnels et grand public autour de thématiques clés telles que le financement de l’industrie musicale en Afrique, la propriété intellectuelle, l’importance de la data, le marché du live, ainsi que les nouveaux modèles de coopération et d’export. L’événement se clôturera par une grande scène musicale, véritable vitrine des talents francophones, ouverte au grand public.

  • Sindé Chekete, Directeur Général de Bénin Tourisme, souligne : « Le SIMA illustre parfaitement la vision du Bénin : faire du tourisme et de la culture des leviers stratégiques de développement économique et social. En accueillant cet événement, nous renforçons notre segment MICE, créons des opportunités de rencontres professionnelles et de partenariats internationaux, tout en valorisant la richesse artistique de notre pays. »

Les revenus musicaux en Afrique subsaharienne ont franchi pour la première fois le cap des 100 millions de dollars, portés par une croissance de 22,6 %, selon le Global Music Report 2025 de la Fédération Internationale de l’Industrie Phonographique (IFPI). Pourtant, le financement de l’industrie musicale demeure un défi majeur en Afrique. C’est précisément à cette problématique que souhaite répondre la deuxième édition du SIMA, en offrant un cadre de dialogue et de coopération réunissant artistes, producteurs, entrepreneurs culturels, startups, institutions, bailleurs internationaux et médias, afin de construire des modèles durables et équitables.

  • « L’Afrique francophone regorge de talents. Sans financements adaptés, ces talents peinent à s’exporter et à créer de la valeur durable. Le SIMA veut accompagner les politiques publiques et renforcer les capacités des acteurs, pour transformer ce potentiel en moteur économique. », affirme Mamby Diomandé, Fondateur et Commissaire général du SIMA

En conjuguant coopération régionale, professionnalisation et vitrine internationale, le SIMA 2025 ambitionne de renforcer la place de l’Afrique francophone sur la carte mondiale de la musique, tout en contribuant à bâtir un écosystème durable et compétitif.

À propos du SIMA
Créé et initié par des experts de l’industrie musicale, le Salon des Industries Musicales d’Afrique Francophone (SIMA) promeut l’industrie musicale africaine, forme les acteurs de cet écosystème et offre une plateforme d’affaires entre les acteurs africains et ceux des autres continents. Le SIMA, véritable « miroir » de l’industrie musicale africaine, propose aux acteurs de l’écosystème des rencontres avec de potentiels clients ou partenaires, la valorisation de leurs offres et services, mais surtout la possibilité d’approfondir leurs connaissances et les logiques business du marché africain et international.
11 septembre 2025 par La Rédaction




