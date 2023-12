Le Fonds des Nations pour la Population (UNFPA) représenté par sa Directrice Exécutive Adjointe, Dr Diéné KEITA et le Gouvernement du Bénin représenté par le Ministre d’État, chargé du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale, Abdoulaye BIO TCHANÉ ont procédé, mardi 19 décembre 2023 à Cotonou, à la signature d’un Mémorandum d’accord. Le Mémorandum porte sur les modalités d’organisation du « Dialogue mondial des Jeunes » que le Bénin abritera du 04 au 05 avril 2024.

Le Bénin a été désigné par le Système des Nations Unies pour accueillir les 04 et 05 avril 2024 le « Dialogue mondial des Jeunes » organisé dans le cadre des 30 années de mise en œuvre de la Conférence Internationale pour la Population et le Développement (CIPD 2024). Les modalités d’organisation ont été précisées dans un Mémorandum d’accord signé, mardi 19 décembre 2023 à la salle de conférence du Ministère du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale.

Le Mémorandum a été signé entre le Fonds de Fonds des Nations pour la Population (UNFPA) représenté par sa Directrice Exécutive Adjointe, Dr Diéné KEITA et le Gouvernement du Bénin représenté par le Ministre d’État, chargé du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale, Abdoulaye BIO TCHANÉ. C’est en présence de l’Ambassadeur des Pays-Bas près le Bénin, les membres du Cabinet du Ministre d’État et des membres de la délégation des programmes du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA).

Le ministre d’Etat a indiqué que le gouvernement du Bénin accorde une place de choix aux questions relatives à la population. Le gouvernement s’engage à jouer pleinement sa partition pour l’atteinte des objectifs, a rassuré Abdoulaye BIO TCHANÉ, Ministre d’État, chargé du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale.

Le représentante de l’UNFPA a remercié les autorités béninoises pour avoir accepté l’organisation au Bénin du Dialogue Mondial des Jeunes. « La jeunesse est au cœur de tout développement et c’est pour cela que nous lui accordons beaucoup d’attention. Merci au Bénin d’avoir accepté d’abriter ce dialogue mondial des Jeunes », a indiqué Dr Diéné KEITA, Directrice Exécutive Adjointe de l’UNFPA.

M. M.

20 décembre 2023 par