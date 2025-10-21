Le Bénin accueille le Championnat féminin U20 de l’UFOA-B

1183 visites en ce moment
Le Bénin s’apprête à vibrer au rythme du football féminin. Du 3 au 10 novembre 2025, le pays accueillera la 2ᵉ édition du Championnat féminin U20 de l’UFOA-B (Union des Fédérations Ouest-Africaines de Football, zone B).
La 2ᵉ édition du Championnat féminin U20 de l’UFOA-B réunira, au Bénin, les meilleures équipes féminines de jeunes de la région, dont le Ghana, champion en titre, le Nigéria, le Niger et le Bénin, pays hôte. La compétition se déroule du 3 au 10 novembre 2025.
Une semaine de compétition intense attend les passionnés du ballon rond.
Chaque match sera l’occasion pour les joueuses de montrer leur talent.
