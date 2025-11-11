mardi, 11 novembre 2025 -

663 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Développement

Le Bénin accueille la représentante du FIDA




Le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA) renouvelle son engagement aux côtés du Bénin.

La représentante du Fonds international pour le développement agricole (FIDA), Mme Claudia Savarese, a présenté ce lundi 10 novembre 2025, ses lettres de cabinet au ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari.
Au cours de cette rencontre, les deux parties ont échangé sur la mise en œuvre des projets soutenus par le FIDA au Bénin.

Mme Savarese a salué les efforts du gouvernement béninois en matière de développement rural et réaffirmé l’engagement de son institution à accompagner les politiques nationales en faveur des populations agricoles.

Le ministre béninois des affaires étrangères a, de son côté, exprimé la reconnaissance du Bénin pour le partenariat fructueux avec le FIDA, dont les interventions contribuent à l’amélioration des conditions de vie dans plusieurs régions du pays.

Cette audience confirme la solidité du partenariat entre le Bénin et le FIDA, centré sur la lutte contre la pauvreté rurale et la promotion d’une agriculture durable.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Le nouvel ambassadeur du Ghana près le Bénin reçu à Cotonou


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, (…)
Lire la suite

« Le Potentiel de l’Industrie Minière Africaine : Nouvelles (…)


11 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 17 octobre, dans la salle de conférence de l’Association Financière (…)
Lire la suite

MAMDANI : LA VRAIE GAUCHE TRIOMPHE À NEW-YORK


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Pierre Guerlain Professeur de civilisation américaine, université (…)
Lire la suite

Amara Kourouma du Crédit Rural parmi les 100 personnalités de l’année


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Directeur général du Crédit Rural de Guinée (CRG), Amara Kourouma, a (…)
Lire la suite

Le Bénin présent au Forum “Notre Futur Brésil–France”


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Olushegun ADJADI BAKARI, (…)
Lire la suite

Un ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin salue la Résolution (…)


7 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, le 31 octobre 2025, (…)
Lire la suite

L’Angola célèbre 50 ans d’indépendance


3 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
La République de l’Angola commémore cette année le cinquantième (…)
Lire la suite

Ewaji.com conçue pour inspirer confiance entre entreprises et clients


3 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Une nouvelle ère s’ouvre pour le monde des affaires et de la tech en (…)
Lire la suite

Le mandat de la MINURSO prorogé jusqu’au 31 octobre 2026


1er novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Conseil de sécurité des Nations-Unies a adopté, le 31 octobre 2025, (…)
Lire la suite

5 Français en mission humanitaire tués dans un accident


23 octobre 2025 par Marc Mensah
Cinq (05) Français ont perdu la vie, mardi 21 octobre 2025, dans un (…)
Lire la suite

Mgr Éric Soviguidi ordonné évêque avant sa mission au Burkina et au Niger


23 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Après sa nomination au poste de Nonce apostolique au Burkina et au (…)
Lire la suite

Félix Costales Artieda, nouvel ambassadeur d’Espagne au Bénin


22 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin accueille un nouvel ambassadeur d’Espagne ! Félix Costales (…)
Lire la suite

ERSUMA célèbre 32 ans de l’OHADA


20 octobre 2025 par Marc Mensah
L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA), basée à (…)
Lire la suite

Les Etats-Unis annoncent l’ouverture d’un consulat à Dakhla


17 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les États-Unis réitèrent leur reconnaissance à la souveraineté du Maroc (…)
Lire la suite

SM. le Roi lance les travaux d’un complexe industriel de “moteurs d’avions”


17 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Royaume du Maroc se repositionne dans l’industrie aéronautique. Sa (…)
Lire la suite

Les Comores lancent l’exploration systématique de l’océan


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement des Comores et Nekton s’associent à WILDTRUST, dans le (…)
Lire la suite

Les problèmes logistiques pourraient coûter cher aux compagnies


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Association du transport aérien international (IATA), en (…)
Lire la suite

Moscou favorable au plan d’autonomie marocain pour le Sahara


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Russie est disposée à examiner le plan d’autonomie marocain à (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires