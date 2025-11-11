Le Bénin accueille la représentante du FIDA

Le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA) renouvelle son engagement aux côtés du Bénin.

La représentante du Fonds international pour le développement agricole (FIDA), Mme Claudia Savarese, a présenté ce lundi 10 novembre 2025, ses lettres de cabinet au ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont échangé sur la mise en œuvre des projets soutenus par le FIDA au Bénin.

Mme Savarese a salué les efforts du gouvernement béninois en matière de développement rural et réaffirmé l’engagement de son institution à accompagner les politiques nationales en faveur des populations agricoles.

Le ministre béninois des affaires étrangères a, de son côté, exprimé la reconnaissance du Bénin pour le partenariat fructueux avec le FIDA, dont les interventions contribuent à l’amélioration des conditions de vie dans plusieurs régions du pays.

Cette audience confirme la solidité du partenariat entre le Bénin et le FIDA, centré sur la lutte contre la pauvreté rurale et la promotion d’une agriculture durable.

M. M.

11 novembre 2025 par ,