Sport

Le Bénin accueille la grande finale de la PFL Africa le 20 décembre




Le Dôme du Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa, accueille le 20 décembre prochain, les finales de la Professional Fighters League (PFL). Cette compétition continentale majeure de MMA couronnera les champions africains de la ligue, dans une ambiance de prestige et de fierté continentale.

Quatre ceintures de champion seront en jeu dans les catégories Poids lourds, welter, plume et coq, avec un prix de 100 000 dollars US à la clé pour chaque vainqueur. Les combats seront diffusés en direct sur CANAL+ à travers toute l’Afrique francophone, et retransmis dans plus de 100 pays, mettant ainsi en lumière la culture, le littoral et l’hospitalité béninoise.

Cet événement d’envergure mondiale résulte d’une collaboration entre le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, à travers Bénin Tourisme, le Ministère des Sports, et la Fondation EYA, fondée par Lionel Talon. Ce partenariat, selon les organisateurs, vise à faire du Bénin une destination pionnière du divertissement sportif et culturel, où le sport devient un vecteur d’unité, de fierté et de développement économique.

Mettre en lumière le talent et l’esprit exceptionnels de l’Afrique

« Les Finales de la PFL Africa au Bénin représentent un moment décisif pour le sport sur le continent et pour la Professional Fighters League à l’échelle mondiale. Cet événement est bien plus qu’un championnat : c’est une célébration de l’excellence sportive africaine, de la force culturelle et de l’influence mondiale du continent », a déclaré John Martin, PDG de la Professional Fighters League. Aux côtés de nos partenaires au Bénin et de la Fondation EYA, poursuit-il, nous bâtissons une plateforme qui unit sport, communauté et culture, tout en mettant en lumière le talent et l’esprit exceptionnels de l’Afrique auprès du monde entier.

Lionel Talon, fondateur de la Fondation EYA a souligné la portée sociale du projet. « À EYA, nous croyons à l’importance d’offrir à la jeunesse des modèles auxquels elle peut s’identifier. Des personnes qui leur ressemblent, dont les histoires résonnent avec les leurs. En écoutant les récits des athlètes de la PFL Africa et en suivant leur parcours venant de leurs pays respectifs, nous avons rejoint ce partenariat avec enthousiasme », a-t-il affirmé. L’objectif de la Fondation EYA est « de mettre en lumière de jeunes Africains capables de transformer leurs difficultés en inspiration, leurs frustrations en discipline, et leurs espoirs en stabilité financière pour eux-mêmes et leurs proches ». « Nous espérons que cet événement inaugural plantera les graines d’un partenariat fort pour développer davantage le MMA au Bénin et en Afrique », a-t-il ajouté.

Le Bénin comme nouvelle destination touristique

Le ministre des Sports, Benoît Dato, s’est également félicité de cette collaboration. « La République du Bénin est honorée d’accueillir les Finales de la PFL Africa, un événement qui met en valeur la force croissante du sport africain et reflète notre ambition d’en faire une source de fierté et un levier de développement », a-t-il indiqué.

Pour le Directeur général de Bénin Tourisme, Sindé Chékété, avec la PFL Africa, il s’agit de construire un pont entre sport, culture et influence mondiale. « Ce championnat renforce la position du Bénin comme nouvelle destination touristique pour les voyageurs en quête d’authenticité, d’énergie et d’expériences inoubliables. Le Bénin devient la porte d’entrée des grands événements internationaux en Afrique, à la croisée entre innovation et patrimoine, où le monde vient ressentir quelque chose d’extraordinaire », a-t-il souligné.

Au-delà du spectacle sportif, la PFL et la Fondation EYA prévoient une série d’activités communautaires et culturelles avant la compétition, pour laisser un héritage social durable. Les Finales de la PFL Africa 2025 concluront une saison inaugurale historique, débutée à Cape Town, Johannesburg et Kigali, avant de connaître son apogée à Cotonou, où le continent tout entier aura les yeux rivés sur le Bénin.

7 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




