Les Nouveaux Boss

Le Bénin accueille la dernière étape des sélections




C’est à Cotonou que se conclura, vendredi 26 décembre, la sélection des candidats de l’émission Les Nouveaux Boss. La mentore Claude Borna, entourée de deux experts béninois, distribuera les quatre derniers pass donnant accès à la suite du concours.

Vendredi, Les Nouveaux Boss font étape à Cotonou, capitale économique et plus grande ville du Bénin. Dix candidates et candidats - originaires du Cameroun, du Bénin, du Sénégal et du Togo - tenteront tour à tour de convaincre la mentore Claude Borna et ses deux experts, Raodath Aminou et Christian Jekinnou.

Agroalimentaire, cosmétique, alimentation, cybersécurité, technologies numériques : cet épisode reflètera une nouvelle fois la richesse des projets qui sont portés par la nouvelle génération d’entrepreneurs africains.

À l’issue de cet épisode, seules quatre personnes décrocheront le sésame donnant accès à la suite de l’aventure. Elles rejoindront les douze candidats qui se sont déjà qualifiés lors des sélections en Côte d’Ivoire (épisode 1), au Maroc (épisode 2) et en République démocratique du Congo (épisode 3).

Ensemble, ils intégreront La Station, une résidence entrepreneuriale installée dans le cadre exceptionnel de Grand-Béréby, en Côte d’Ivoire, où ils suivront un entraînement intensif par les mentors et des intervenants de renom, en vue de participer fin janvier à la Grande Finale.

Un trio d’experts béninois

Cette dernière étape des sélections sera conduite par la mentore Claude Borna, intrapreneuse et innovatrice. Directrice générale de l’Agence de Développement de Sèmè City, elle œuvre au développement d’un écosystème régional dédié à l’innovation et à la créativité.

À ses côtés, Raodath Aminou, une entrepreneure engagée, fondatrice de la plateforme de mentorat Entourage qui met en relation des experts africains et des porteurs de projets. Le trio sera complété par Christian Jekinnou, fondateur de Fanaka&Co, qui accompagne depuis plus de quinze ans startups, entreprises et institutions dans leurs stratégies d’innovation et de croissance.

Diffusion

Chaque vendredi à 21h en France, Belgique, Suisse et Monaco, en Afrique (heure de Dakar) et Maghreb-Orient (heure de Rabat).

Chaque samedi en Europe (23h à Berlin), en Asie (20h à Bangkok), dans le Pacifique (19h à Tokyo), aux Etats-Unis (23h30 à New-York) et en Amérique latine (23h à Buenos Aires). À voir et à revoir sur la plateforme gratuite de streaming TV5MONDE+.

À propos de Les Nouveaux Boss

Création originale de TV5MONDE et WeMake Productions, Les Nouveaux Boss est le premier concours audiovisuel à donner une visibilité mondiale aux entrepreneurs africains. Au cours de huit épisodes, diffusés en prime-time dans plus de 200 pays et territoires, seize candidats bénéficieront d’un accompagnement par des mentors et des intervenants d’exception pour consolider leur projet et tenter d’atteindre la Grande Finale afin de convaincre un jury international d’investisseurs.

Le programme a été accueilli en Côte d’Ivoire par Sublime Côte d’Ivoire, qui a mis à disposition de ce concours des moyens exceptionnels. Il a été tourné en partenariat avec l’UM6P (Université Mohammed VI Polytechnique au Maroc (partenaire scientifique), Orange (partenaire télécommunications), Ecobank (partenaire bancaire), Visa (partenaire financier) et Air France (partenaire mobilité).

Les Nouveaux Boss bénéficie également du soutien de la French-African Foundation, de l’Alliance des Patronats Francophones (APF) et de Bpifrance.

À propos de TV5MONDE  

TV5MONDE est le premier réseau mondial de télévision généraliste francophone. Il compte dix chaînes distribuées dans plus de 400 millions de foyers à travers le monde et sous-titrées en 12 langues, auxquelles s’ajoute la plateforme de streaming TV5MONDE+ disponible dans 200 pays et territoires, des chaînes «  fast  », des applications mobiles et une présence sur les messageries instantanées et les réseaux sociaux. TV5MONDE, c’est aussi l’offre TV5MONDE EDU avec ses programmes éducatifs et ses milliers de fiches pédagogiques d’apprentissage et d’enseignement du français fondées sur les contenus audiovisuels.

23 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




