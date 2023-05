Le Bénin accueille la Croisade mondiale d’évangélisation avec Dr Kumuyi

« La libération surnaturelle à travers Christ » est le thème de la Croisade mondiale d’évangélisation qui se tiendra du 25 au 30 Mai 2023 au Bénin sur l’esplanade du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo avec le Pasteur Dr William F. Kumuyi, Surintendant Général de l’Eglise Biblique de la Vie Profonde dans le monde, dont une représentation nationale se trouve au Bénin. Le programme de la Croisade mondiale a été rendu public lors d’une conférence de presse tenue, lundi 1er mai 2023, au Bénin Royal hôtel de Cotonou par le Président du Collectif des Associations des Églises Évangéliques du Bénin (CAEEB), Rév. Pasteur Guillaume Sogbossi, le Directeur National GCK Bénin et porte-parole du Comité d’organisation, Pasteur Clovis Alfred Kpade et le Rév pasteur Shola Odumosu, Représentant résident du Pasteur Dr William Kumuyi, en Afrique de l’ouest francophone.

Après le Togo en Février, le Cameroun en Mars et le Ghana en Avril, le Bénin accueille du 25 au 30 Mai 2023 la Croisade mondiale d’évangélisation avec le Pasteur Dr William F. Kumuyi, Surintendant Général de l’Eglise Biblique de la Vie Profonde dans le monde. La Croisade est un moment pour « recevoir les miracles que Dieu a préparés pour tout le peuple béninois », a indiqué Rév. Pasteur Guillaume Sogbossi, le Directeur National GCK Bénin et porte-parole du Comité d’organisation, lors d’une conférence de presse organisée, lundi 1er Mai 2023, pour annoncer l’événement.

Le programme est articulé en trois volets, selon Rév. Pasteur Guillaume Sogbossi, le Directeur National GCK Bénin et porte-parole du Comité d’organisation. Le premier volet est la campagne d’évangélisation tous les soirs de 17 heures à 21 heures sur le thème « La libération surnaturelle à travers Christ ». Le salut des âmes, la guérison des malades, la délivrance des oppressés et les miracles de tous genres constituent le contenu de la Croisade à laquelle les conférenciers convient tout le peuple béninois. « Je vous assure que le Dr Kumuyi est rentré dans une nouvelle dimension », a ajouté le Directeur National GCK Bénin et porte-parole du Comité d’organisation.

Le deuxième volet, c’est la Conférence des Ministres de l’Évangile qui sera organisée tous les matins de 7h à 9h sous le thème " Accomplir le ministère en ayant le ciel en vue". La conférence est également ouverte à tous les ouvriers de toutes les églises.

L’homme de Dieu accordant une place à la jeunesse, a invité tous les jeunes béninois au Programme "L’impact Académie" sur le thème "Lèves-toi et brille" prévu le samedi 27 mai de 7h à 12h. « Les personnes ressources de nos universités, de nos collèges seront invitées à communiquer avec les jeunes », a fait savoir Rév. Pasteur Guillaume Sogbossi avant d’ajouter que Pasteur Dr William F. Kumuyi viendra clore le programme avec un message pour la jeunesse.

Retransmission sur les canaux digitaux

100.000 personnes sont attendues sur l’esplanade du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo sur les six jours que dureront la Croisade.

Pour les participants ne résidant pas à Porto-Novo, les diverses activités de la Croisade seront diffusées dans plusieurs médias (Télévision et radio) et sur les réseaux sociaux (YouTube, Facebook).

M. M.

2 mai 2023 par ,