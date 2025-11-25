mardi, 25 novembre 2025 -

Culture et Loisirs

Le Bénin accueille la 5ᵉ édition du Choc des Légendes

festival d’éloquence et de leadership.




Pour la cinquième fois depuis sa création, le festival Le Choc des Légendes dévoile sa thématique : “Le Procès de la Terre”, un procès pénal fictif d’exception où l’art oratoire devient un levier d’action et d’engagement collectif.
Ce festival international d’éloquence et de leadership réunira, les 28 et 29 novembre 2025, responsables politiques, décideurs, entrepreneurs du privé et créateurs de contenu autour d’un objectif commun : faire dialoguer les
imaginaires et les solutions pour façonner un avenir durable, tout en favorisant les échanges et les partenariats économiques entre l’Europe et l’Afrique.
Événement d’éloquence, d’arts, de culture et de business, Le Choc des Légendes trouve cette année au Bénin une terre d’accueil à son image. Pays de culture et d’humanisme, le Bénin s’impose aujourd’hui comme un carrefour de la création contemporaine en Afrique — un lieu de renaissance intellectuelle et artistique,
porteur de valeurs innovantes et solidaires.

“Le Choc des Légendes, c’est un festival d’éloquence unique au monde, où les idées se confrontent par la parole et font naître des rencontres inédites et des projets durables au cours d’un moment hors du temps”, souligne Pascal Gally, fondateur du Choc des Légendes.

25 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




