Le Bénin accorde la nationalité à 10 Afro-descendants




Dix Afro-descendants ont officiellement rejoint la communauté nationale béninoise, samedi 27 décembre 2025 à Cotonou, à l’issue d’une cérémonie solennelle organisée au Complexe judiciaire. C’est en présence de plusieurs membres du gouvernement parmi lesquels le ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Detchénou, le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, ainsi que le directeur de cabinet du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jacques Aguia Daho.

Une attestation officielle de nationalité, document clé dans le processus d’intégration juridique à la Nation béninoise, a été remise respectivement à dix Afro-descendants lors d’une cérémonie à Cotonou. Placée sous le sceau de la reconnaissance et du retour aux sources, la cérémonie s’inscrit dans le cadre du programme My Afro Origins, initiative portée par l’État béninois pour renouer durablement avec les descendants de la diaspora africaine dispersée à travers le monde.

Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à l’événement, parmi lesquels le ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Detchénou, le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, ainsi que le directeur de cabinet du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jacques Aguia Daho. Leur présence a souligné la portée institutionnelle et symbolique de cette reconnaissance. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des textes adoptés par l’État pour faciliter l’accès à la nationalité aux Afro-descendants désireux de renouer avec leurs racines.

S’exprimant à cette occasion, la directrice des Affaires civiles et des Sceaux, Aubierge Olivia Lucette Hungbo, a rappelé que « cette reconnaissance est le fruit d’un processus encadré par la loi », soulignant la volonté des autorités de conjuguer mémoire historique et rigueur juridique.

Dans le même esprit, la conseillère technique Rose-Marie Sossa a mis en avant « l’attachement profond et sincère » des bénéficiaires au Bénin, présenté comme une terre de retour, de transmission et d’avenir.
M. M.

28 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




