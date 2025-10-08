mercredi, 8 octobre 2025 -

409 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Data & Digitalisation

Le Bénin accélère sa transformation numérique




Un événement exclusif, organisé par ISOCEL SA et TNP Consultants a réuni le mardi 30 septembre 2025, au Sofitel Cotonou Marina Hôtel & Spa, les principaux acteurs économiques et institutionnels du pays autour d’un enjeu stratégique : faire de la donnée un levier de croissance durable.

La transformation digitale n’est plus un luxe, mais une nécessité. Dans tous les secteurs — industrie, banque, administration — la capacité à collecter, sécuriser et exploiter ses données conditionne désormais la compétitivité des entreprises. Comme l’a résumé Sylvain Gaudet (Castel Groupe) : « Une information, c’est une donnée plus son contexte. Sans contexte, ce n’est qu’un stockage. »

TNP & ISOCEL SA : un partenariat stratégique pour le Bénin

Fabien Soret, Partner Afrique
TNP Consultants

TNP Consultants : l’expertise internationale au service du Bénin
Cabinet de conseil indépendant créé en 2007, TNP Consultants compte plus de 1 000 experts dans 12 pays et se distingue par son approche « impact visible, mesurable et durable ».

« Notre ADN, c’est la transformation », a rappelé Matthieu Lebeurre, Directeur Général & Partner TNP Consultants. « Sans outils digitaux ni usage stratégique des données, aucune transformation ne peut aboutir. »
Au Bénin, TNP mise sur un partenariat fort avec ISOCEL pour accompagner les acteurs publics et privés vers plus de maturité numérique. Son approche repose sur trois piliers :
• Stratégie et accompagnement à la transformation,
• Gouvernance et conformité des données,
• Déploiement et exploitation concrète des solutions digitales.

ISOCEL SA : du fournisseur d’accès à l’intégrateur de solutions numériques
Fournisseur d’accès Internet depuis plus de 15 ans, ISOCEL SA franchit une nouvelle étape en devenant intégrateur de services numériques. « Aujourd’hui, nos clients attendent plus qu’une connexion : ils veulent un partenaire technologique global », a affirmé Marlyse Bada, Directrice Commerciale & Marketing chez ISOCEL SA.

Avec 80% de parts du marché corporate et un réseau indépendant en fibre optique de plus de 700 km, ISOCEL garantit une connectivité fiable et continue, même en cas de coupure du réseau étatique.

Son offre s’étend désormais à :
• La sécurité informatique et la cybersécurité,
• Le cloud privé et public,
• Le stockage et la sauvegarde de données,
• Le service SD-WAN pour une disponibilité réseau de 100 %.

« ISOCEL, c’est la sécurité, la performance, la simplicité et l’accompagnement client 24/7 », a conclu Mme Bada.

L’État béninois, pionnier de la gouvernance des données

Tantchonta M’PO, Responsable
Département Conseil & Architecture,
ASIN

L’ASIN (Agence des Systèmes d’Information et du Numérique) pilote la stratégie digitale nationale. « Le Bénin dispose d’un potentiel énorme : la donnée est désormais notre accélérateur », a déclaré Tantchonta M’PO, Responsable du Département Conseil & Architecture.
L’agence oeuvre à :
• Unifier les données publiques,
• Garantir leur sécurité et leur qualité,
• Exploiter l’intelligence artificielle pour orienter les politiques publiques.

Une alliance stratégique pour le développement du Bénin

L’alliance tripartite TNP – ISOCEL – ASIN combine :
• L’expertise et la méthodologie internationale de TNP,
• L’infrastructure locale robuste et le support d’ISOCEL,
• La vision et la cohérence stratégique de l’État via l’ASIN.

« Le besoin aujourd’hui, ce n’est plus seulement envoyer un mail, mais stocker, traiter et sécuriser ses données pour en faire un levier de développement », a rappelé Fabrice Houessou, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques d’ISOCEL.

Et de conclure, Tantchonta M’PO : « Valoriser la donnée, c’est ouvrir la voie à une croissance durable et équitable. C’est notre défi commun. »

Les officiels et invités exclusifs

La Rédaction

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

8 octobre 2025 par La Rédaction




Nucleon Security lève 3 M€ pour accélérer son expansion et (…)


11 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le fournisseur de solutions de cybersécurité intelligentes, intégrées (…)
Lire la suite

Un vieux livre de Janvier Yahouédéou en vente sur Amazon à plus d’un (…)


20 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Janvier Yahouédéou figure parmi les pionniers de l’informatique. Il a (…)
Lire la suite

Comment les jeunes transforment leurs savoirs en revenus


28 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
Aujourd’hui, pour beaucoup d’entrepreneurs et créateurs de contenu, la (…)
Lire la suite

MTN Bénin dévoile les cinq start-up sélectionnées pour son programme (…)


8 juin 2025 par La Rédaction
MTN Bénin a présenté les cinq meilleures start-up retenues pour son (…)
Lire la suite

Meilleures stratégies pour Plinko


6 juin 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Plinko est un jeu de hasard dans lequel une bille descend à travers (…)
Lire la suite

Les entreprises africaines confrontées à une recrudescence des attaques (…)


28 mai 2025 par Akpédjé Ayosso
Kaspersky révèle, dans son dernier rapport Africa Cyberthreat (…)
Lire la suite

Extra Chilli - la machine à sous la plus pointue du marché qui oblige (…)


25 avril 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les activités de loisirs de type casino se sont depuis quelques années (…)
Lire la suite

CFAO lance les premières voitures 100% électriques au Bénin


24 avril 2025 par Akpédjé Ayosso
CFAO Mobility Bénin propose désormais à ses clients des véhicules (…)
Lire la suite

Conseils utiles pour le jeu responsable : qu’est-ce qu’une bankroll et (…)


18 avril 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans les paris, le concept de « bankroll » désigne un certain montant (…)
Lire la suite

Blaise Ahouantchédé présente les innovations de la 4e édition du FONI


14 mars 2025 par Alice Perret
Le Club de l’Economiste a reçu, jeudi 13 mars 2025, le CEO de Afrik (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires