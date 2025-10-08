Le Bénin accélère sa transformation numérique

Un événement exclusif, organisé par ISOCEL SA et TNP Consultants a réuni le mardi 30 septembre 2025, au Sofitel Cotonou Marina Hôtel & Spa, les principaux acteurs économiques et institutionnels du pays autour d’un enjeu stratégique : faire de la donnée un levier de croissance durable.

La transformation digitale n’est plus un luxe, mais une nécessité. Dans tous les secteurs — industrie, banque, administration — la capacité à collecter, sécuriser et exploiter ses données conditionne désormais la compétitivité des entreprises. Comme l’a résumé Sylvain Gaudet (Castel Groupe) : « Une information, c’est une donnée plus son contexte. Sans contexte, ce n’est qu’un stockage. »

TNP & ISOCEL SA : un partenariat stratégique pour le Bénin

TNP Consultants : l’expertise internationale au service du Bénin

Cabinet de conseil indépendant créé en 2007, TNP Consultants compte plus de 1 000 experts dans 12 pays et se distingue par son approche « impact visible, mesurable et durable ».

« Notre ADN, c’est la transformation », a rappelé Matthieu Lebeurre, Directeur Général & Partner TNP Consultants. « Sans outils digitaux ni usage stratégique des données, aucune transformation ne peut aboutir. »

Au Bénin, TNP mise sur un partenariat fort avec ISOCEL pour accompagner les acteurs publics et privés vers plus de maturité numérique. Son approche repose sur trois piliers :

• Stratégie et accompagnement à la transformation,

• Gouvernance et conformité des données,

• Déploiement et exploitation concrète des solutions digitales.

ISOCEL SA : du fournisseur d’accès à l’intégrateur de solutions numériques

Fournisseur d’accès Internet depuis plus de 15 ans, ISOCEL SA franchit une nouvelle étape en devenant intégrateur de services numériques. « Aujourd’hui, nos clients attendent plus qu’une connexion : ils veulent un partenaire technologique global », a affirmé Marlyse Bada, Directrice Commerciale & Marketing chez ISOCEL SA.

Avec 80% de parts du marché corporate et un réseau indépendant en fibre optique de plus de 700 km, ISOCEL garantit une connectivité fiable et continue, même en cas de coupure du réseau étatique.

Son offre s’étend désormais à :

• La sécurité informatique et la cybersécurité,

• Le cloud privé et public,

• Le stockage et la sauvegarde de données,

• Le service SD-WAN pour une disponibilité réseau de 100 %.

« ISOCEL, c’est la sécurité, la performance, la simplicité et l’accompagnement client 24/7 », a conclu Mme Bada.

L’État béninois, pionnier de la gouvernance des données

L’ASIN (Agence des Systèmes d’Information et du Numérique) pilote la stratégie digitale nationale. « Le Bénin dispose d’un potentiel énorme : la donnée est désormais notre accélérateur », a déclaré Tantchonta M’PO, Responsable du Département Conseil & Architecture.

L’agence oeuvre à :

• Unifier les données publiques,

• Garantir leur sécurité et leur qualité,

• Exploiter l’intelligence artificielle pour orienter les politiques publiques.

Une alliance stratégique pour le développement du Bénin

L’alliance tripartite TNP – ISOCEL – ASIN combine :

• L’expertise et la méthodologie internationale de TNP,

• L’infrastructure locale robuste et le support d’ISOCEL,

• La vision et la cohérence stratégique de l’État via l’ASIN.

« Le besoin aujourd’hui, ce n’est plus seulement envoyer un mail, mais stocker, traiter et sécuriser ses données pour en faire un levier de développement », a rappelé Fabrice Houessou, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques d’ISOCEL.

Et de conclure, Tantchonta M’PO : « Valoriser la donnée, c’est ouvrir la voie à une croissance durable et équitable. C’est notre défi commun. »

La Rédaction

8 octobre 2025 par