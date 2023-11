Le Bénin abrite le Centre d’information et de Coordination

En prélude à l’inauguration du Centre d’information et de Coordination (CIC) du marché régional de l’électricité de la CEDEAO, le Secrétaire général du West African Power Pool (WAPP), Siengui Apollinaire KI, et Joël Neubert, Chef de la coopération au sein de la délégation de l’Union Européenne (UE) au Bénin, ont animé une conférence de presse ce mercredi 15 novembre 2023 au siège du WAPP à Abomey-Calavi.

Une révolution s’opère en Afrique de l’Ouest dans le secteur de l’énergie avec la mise en place du Centre d’information et de Coordination du marché régional de l’électricité. Il sert de plateforme commerciale régionale, coordonnant le fonctionnement du système régional d’énergie électrique. Selon le Secrétaire général du West African Power Pool (WAPP), après 2 décennies de grands travaux ayant abouti à l’interconnexion des réseaux électriques de 14 pays membres de la CEDEAO, la réalisation du CIC est un jalon important de la stratégie de WAPP visant à rendre l’électricité disponible à des coûts abordables au profit des populations. « Le CIC sera à terme une sorte de bourse de l’électricité qui permettra au niveau régional, de mettre en place un marché interactif où se jouera la loi de l’offre et de la demande », a affirmé Siengui Apollinaire KI.

Le CIC, explique-t-il, est l’outil de gestion du marché régional de l’électricité de l’espace CEDEAO, un marché où les producteurs d’électricité (publics ou privés) viendront vendre leur production à des potentiels acheteurs qui sont généralement les distributeurs qui ravitaillent le consommateur final. Les achats et ventes de l’énergie électrique seront effectués suivant une procédure transparente, ouverte et compétitive, qui respectent les règlements régionaux sur le commerce de l’électricité.

Le Centre d’Information et de Coordination est équipé des dernières technologies permettant l’exploitation et le suivi en temps réel du réseau régional interconnecté, de même que l’administration du marché de l’énergie électrique de la CEDEAO. Il est financé grâce à une subvention de 30 millions d’Euros de l’Union Européenne.

Selon le Chef de la coopération au sein de la délégation de l’Union Européenne, Joël Neubert, ces fonds ont permis la construction du bâtiment du CIC à Abomey-Calavi, l’équipement nécessaire, le renforcement de capacités, la conception et l’organisation du système. À terme, informe-t-il, le fonctionnement du Centre pourra être pris en charge sur une redevance et les transactions réalisées dans le cadre du marché régional de l’électricité. Joël Neubert s’est réjoui du partenariat de longue date avec le WAPP. « Nous avons appuyé par des dons, le développement de la stratégie du WAPP, et particulièrement, des études et des expertises nécessaires à la définition d’un schéma directeur qui constitue la boussole fiable de tout le système », a-t-il ajouté. Grâce au CIC, les pays de la sous-région pourront mieux faire face aux coupures intempestives d’électricité, les délestages fréquents et le coût généralement élevé de l’électricité.

À l’issue des échanges, les professionnels des médias ont visité la salle de marché régional de l’électricité de la CEDEAO et celle de contrôle qui permet de superviser l’ensemble du système. Le Centre d’Information et de Coordination du Marché Régional de l’Électricité de la CEDEAO sera inauguré le 17 novembre 2023 au siège du WAAP à Abomey-Calavi.

A.A.A

F.A.A

A propos du WAPP

Le West African Power Pool (Système d’échanges d’énergie électrique Ouest Africain) est une institution spécialisée de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), créée en 1999. Le Siège est établi à Cotonou depuis 2006.

Le WAPP a pour vision d’intégrer les réseaux électriques nationaux dans un marché régional unifié de l’électricité dans le but d’assurer, à moyen et long terme, une énergie électrique régulière et fiable à un coût compétitif aux citoyens de l’espace CEDEAO. Sa mission est de promouvoir et de développer les infrastructures de production et de transport d’énergie électricité, et de coordonner les échanges d’énergie d’électricité entre les États membres de la CEDEAO. À la date de ce jour, le WAAP, comprend 40 sociétés membres.

L’ouverture du CIC représente une avancée significative dans la mise en place du Marché Régional de l’Électricité de la CEDEAO, favorisant une plus grande intégration énergétique et renforçant la stabilité de l’approvisionnement électrique dans la région.

15 novembre 2023 par , ,