Il n’y aura plus de violence dans le champ politique au Bénin. C’est l’assurance donnée par le chef de l’Etat à l’occasion de la cérémonie de présentation de vœux avec le haut commandement militaire jeudi 12 janvier 2023.

La hiérarchie militaire a sacrifié jeudi 12 janvier 2023, à la tradition de présentation de vœux de nouvel an au président de la République. En réponse aux vœux du haut commandement militaire, le président TALON a exprimé sa satisfaction personnelle quant aux succès observés dans la protection du territoire, et la sécurité des uns et des autres. Fier de ce résultat, il dit avoir l’assurance montrer la vaillance des forces de défense et de sécurité et leur efficacité dans tous les défis liés à l’insécurité, le terrorisme.

Le chef de l’Etat a ensuite exhorté les forces de sécurité à donner le meilleur d’eux-mêmes pour montrer au peuple béninois que ses efforts méritent leurs efforts.

A travers les élections législatives qui se sont achevées, le peuple béninois selon Patrice TALON a montré la preuve qu’il a tourné « la page de la violence ». Pour cela, il dit avoir l’assurance que l’action et les missions des forces de sécurité ne seront plus désormais orientées vers les concitoyens. « Le banditisme, l’insécurité à l’intérieur de notre pays ne sera plus des mouvements de masse. Et en cela, je voudrais vous exprimer mon assurance quant à cette nouvelle page de notre histoire que nous venons de tourner ; que le Bénin a tourné dos définitivement à la violence dans le champ politique. Vous n’aurez plus à agir pour ramener les uns et les autres à l’ordre dans le champ politique », a laissé entendre le président de la République.

