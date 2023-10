Le Bénin a perdu près de la moitié de ses forêts sacrées

Espaces réservés aux cérémonies et pratiques rituelles des communautés locales, les forêts sacrées sont en voie de disparition au Bénin.

Le Bénin abrite plusieurs forêts sacrées. Mais ces espaces réservés aux cérémonies et pratiques rituelles des communautés locales sont en voie de disparition. « 14% de ces forêts sacrées ont disparu et 30% sont suffisamment dégradées entre 2001 et 2012 », a alerté Cercle pour la Sauvegarde des Ressources Naturelles.

Selon cette Organisation Non Gouvernementale, ces forêts sacrées ont vu leur superficie se réduire à cause des activités agricoles et la pauvreté.

« Les populations étant pauvres, elles ne peuvent pas utiliser des fertilisants. Elles n’ont pas les moyens d’utiliser des fertilisants, du gaz et autre chose pour l’énergie », a indiqué Bienvenu Bossou, le Directeur exécutif de l’Ong Cercle pour la Sauvegarde des Ressources Naturelles.

L’urbanisation est également pointée du doigt. ‘’ Avlékété zoun ’’, l’une de ses forêts a disparu et a laissé place à une station-service.

L’Ong a pris la mesure du problème. Elle sensibilise les populations sur la préservation des forêts notamment contre l’abattage des arbres.

L’Etat est également en action. La coupe de bois est règlementée depuis 2016 au Bénin. Le gouvernement investit environ 3 millions de dollar dans les secteurs de la culture et du tourisme.

