Le Bénin à l’ouverture de la session 2023 du parlement ivoirien

Les travaux de la session 2023 de l’Assemblée Nationale de la Côte d’Ivoire s’ouvrent ce lundi 03 avril 2023. Le président du parlement béninois, Louis VLAVONOU comme plusieurs autres présidents de parlements étrangers est annoncé à la cérémonie d’ouverture.

Louis VLAVONOU, invité de marque à l’ouverture de la session 2023 du parlement ivoirien. Il va prendre part ce lundi 03 avril comme plusieurs autres présidents, à l’ouverture des travaux de la session 2023 de l’Assemblée nationale de la Côte d’Ivoire.

La participation du Bénin à cet évènement est une occasion de renforcement les liens d’amitié et de la coopération entre les deux pays. Aux côtés de ses homologues de la sous-région, Louis VLAVONOU pourra discuter des enjeux liés à la coopération régionale et internationale, ainsi que des défis à relever pour le développement économique et social des pays.

Yael BRAUN-PIVET, présidente de l’Assemblée nationale française, est également annoncée à l’ouverture des travaux.

F. A. A.

3 avril 2023 par ,