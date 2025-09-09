Le Bénin sera à l’honneur au Brésil

9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Un vitrier de 22 ans a été interpellé, mercredi 03 septembre 2025, à Mougnon-Houéli dans le département du Zou.
Suspecté de se livrer à des activités de (…) Lire la suite
9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Du 13 au 16 novembre 2025, le Bénin participera au Black Travel Summit, un rendez-vous mondial des acteurs du tourisme afro-descendant.
La présence du Bénin au Black (…) Lire la suite
8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La douane béninoise a annoncé le report des épreuves psychotechniques du concours de recrutement de 150 fonctionnaires prévues initialement pour les 13 et 14 septembre (…) Lire la suite
8 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Plusieurs entreprises néerlandaises intervenant dans les secteurs de l’eau et de l’agriculture durale sont annoncées à Cotonou dès ce mardi 9 septembre 2025, pour une (…) Lire la suite
8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La circulation a été brièvement perturbée ce lundi 8 septembre 2025 au quartier Zongo à Cotonou, après un accident impliquant un camion gros porteur.
Un poids lourd, en (…) Lire la suite
8 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
À l’occasion de la Gaani 2025, le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, a annoncé l’élaboration prochaine d’un protocole destiné à donner une dimension (…) Lire la suite
8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Une fausse publication circulant sur les réseaux sociaux prétend annoncer le lancement officiel des comptes du mouvement "RoW 2026". Le visuel, accompagné de liens vers (…) Lire la suite