Que faire en cas de difficulté lors du paiement de facture d’enlèvement d’ordures ?

Sécurité dans le Zou

Un jeune cybercriminel arrêté avec 124 cartes Sim MTN et MOOV


9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un vitrier de 22 ans a été interpellé, mercredi 03 septembre 2025, à Mougnon-Houéli dans le département du Zou. Suspecté de se livrer à des activités de (…)  
Black Travel Summit 2025

Le Bénin sera à l’honneur au Brésil


9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Du 13 au 16 novembre 2025, le Bénin participera au Black Travel Summit, un rendez-vous mondial des acteurs du tourisme afro-descendant. La présence du Bénin au Black (…)  
Recrutement de 150 fonctionnaires

Nouveau report des phases psychotechniques et écrites du concours douane


8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La douane béninoise a annoncé le report des épreuves psychotechniques du concours de recrutement de 150 fonctionnaires prévues initialement pour les 13 et 14 septembre (…)  
Coopération bilatérale

Les entreprises néerlandaises en mission commerciale au Bénin


8 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Plusieurs entreprises néerlandaises intervenant dans les secteurs de l’eau et de l’agriculture durale sont annoncées à Cotonou dès ce mardi 9 septembre 2025, pour une (…)  
Accident de circulation

Un gros porteur fonce dans une boutique à Cotonou


8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La circulation a été brièvement perturbée ce lundi 8 septembre 2025 au quartier Zongo à Cotonou, après un accident impliquant un camion gros porteur. Un poids lourd, en (…)  
Gaani 2025

Vers un protocole pour internationaliser les grands événements culturels


8 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À l’occasion de la Gaani 2025, le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, a annoncé l’élaboration prochaine d’un protocole destiné à donner une dimension (…)  
Communication digitale au Bénin

Alerte à la désinformation autour de "RoW 2026"


8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Une fausse publication circulant sur les réseaux sociaux prétend annoncer le lancement officiel des comptes du mouvement "RoW 2026". Le visuel, accompagné de liens vers (…)  
108 postes à pourvoir via PSIE pour plusieurs entreprises


8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Programme Spécial d’Insertion de l’Emploi (PSIE) a ouvert, ce 08 (…)
Les Collines se mobilisent pour Wadagni


8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans le département des Collines, la mobilisation s’organise déjà (…)
Le Bénin met le numérique au cœur de l’alphabétisation


8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À l’occasion de la Journée Internationale de l’Alphabétisation, (…)
Un conducteur meurt sous l’effet de l’alcool


8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un homme ivre a trouvé la mort, dimanche 7 septembre 2025, dans un (…)
Le Bénin exporte pour 11,4 milliards FCFA vers ses voisins


8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin a exporté pour 11,4 milliards de FCFA de biens vers les pays (…)
Les curés et vicaires nommés dans l’Archidiocèse de Cotonou


8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’archevêque de Cotonou, Mgr Roger Houngbédji, a dévoilé les nouvelles (…)
6 terroristes neutralisés à la Pendjari et au parc W


8 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une offensive des Forces armées béninoises (FAB), a permis de (…)
Satisfecit général pour Vitali Boton et l’amicale BMBV


8 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les rideaux sont tombés définitivement ce dimanche 07 septembre 2025 à (…)
Plusieurs infrastructures en construction sur la Route des Pêches


8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Route des Pêches continue de se transformer. Dans le cadre de la (…)
Des terroristes abattus dans la Pendjari


8 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une mission de reconnaissance offensive des Forces armées béninoises (…)
Alabuga Start, la sombre vérité derrière le recrutement de jeunes (…)


7 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 22 août, les autorités Sud-africaines annoncent qu’une enquête est (…)
Voici ce qu’ a coûté le sauvetage du bus à Thio


7 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Rabiou Assouma, chef du département des risques et catastrophes de (…)
Thomas Reynaert nommé vice-président principal, Affaires extérieures


7 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Association du transport aérien international (IATA) annonce la (…)
Un fils tabasse sa mère pour un différend foncier


7 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Klémé Toyinouhoué, une localité de la commune de Toviklin, (…)
Cokou Romain Ahlinvi, sifflet béninois à la conquête du monde


7 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Bénin vient d’accéder au grade de candidat arbitre international du (…)
Boni Yayi entretient le flou au sein de l’opposition


7 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Alors que la mouvance présidentielle a déjà désigné son champion pour (…)
Voici comment payer sa redevance d’ordures via le téléphone


21 août 2025 par Marc Mensah
Dans un souci de modernisation et de simplification des démarches (…)
Zul Kifl Salami salue la diversification de l’économie béninoise


22 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Présent à Alger à l’occasion des Assemblées annuelles 2025 du Groupe de (…)
Vers une coopération commerciale accrue entre Dakar et Cotonou


16 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin et le Sénégal entretiennent des relations très cordiales et (…)
Le Borgou mise sur la Gaani pour booster son économie


7 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La foire économique régionale du Borgou a été lancée, ce samedi 6 (…)
Labari, l’application qui préserve et fait voyager le patrimoine oral (…)


6 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Transmettre les contes d’hier aux oreilles d’aujourd’hui. C’est le pari (…)
Recrutement de 115 fonctionnaires des Eaux, Forêts et Chasse


6 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le gouvernement béninois à travers le ministère du Cadre de Vie lance (…)
Le Chef village de Banigbé-Sèdo arrêté


6 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’un des cerveaux de l’incident meurtrier survenu à Banigbé-Sèdo, lors (…)
Sélection des nouveaux membres des CTIS


6 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire lance un appel à (…)
Les Guépards dédient leur victoire à Razack Omotoyossi


6 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin ont battu en début de soirée ce vendredi 5 (…)
135 fiches de parrainage retirées à la CENA


6 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’opération de distribution des fiches de parrainage aux maires et aux (…)
Le Bénin s’impose au Zimbabwe (1-0)


5 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin ont battu les Worriors du Zimbabwe ce vendredi 5 (…)
Réception des condoléances au domicile de feu Golou à Cotonou


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La famille de feu Emmanuel Golou, 2ᵉ vice-président du Conseil (…)
Coups de poing entre pasteur et voleur dans une église


5 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Agoué, une localité du département du Mono, la Police républicaine a (…)
Des dispositions prises pour une année scolaire apaisée


5 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À quelques jours de la rentrée, le porte-parole du gouvernement, (…)
Le cardinal Timothy Dolan et Tony Elumelu recevront le Appeal of (…)


5 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La Appeal of Conscience Foundation a annoncé aujourd’hui que Son (…)
