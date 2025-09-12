Le Bénin à l’honneur à la New York Fashion Week

Le Bénin à travers l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC), participe dès ce vendredi 12 septembre 2025, à la New York Fashion Week (NYFW), l’un des événements les plus prestigieux de l’industrie mondiale de la mode.

Sur invitation d’ORUN, partenaire culturel et stratégique, le Bénin sera au-devant de la scène internationale les vendredi 12 et samedi 13 septembre 2025, à l’occasion de la New York Fashion Week. La journée du 13 septembre, consacrée au Bénin, permettra de mettre en lumière son riche patrimoine culturel et son potentiel en tant que pôle textile et créatif.

Selon les services de communications du gouvernement, 4 principaux objectifs sont attendus. Il s’agit de valoriser le patrimoine béninois ; de positionner la créativité béninoise comme un moteur de l’influence culturelle africaine ; d’offrir une visibilité internationale au textile made in Benin et aux designers béninois ; et de créer des opportunités de rencontres stratégiques avec des investisseurs mondiaux.

Cette journée consacrée au Bénin sera également marquée par la participation du directeur général de l’ADAC à une Mastertalk réunissant des designers africains et des leaders culturels pour mettre en lumière le patrimoine et façonner l’avenir de la créativité ; la performance de clôture, incluant un défilé de mode exclusif mettant en avant des designers du Bénin et de sa diaspora ; et le Orun X Designers Pop-Up Showcase, un showroom éphémère qui mettra en lumière une nouvelle génération de créateurs, mêlant tradition et modernité.

La New York Fashion Week est un évènement organisé deux fois par an. Elle est reconnue pour son influence culturelle et son impact économique considérable, générant des retombées médiatiques et financières majeures. C’est un rendez-vous culturel privilégié des designers, des journalistes, des acheteurs et des célébrités du monde entier.

F. A. A.

12 septembre 2025 par ,