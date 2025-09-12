vendredi, 12 septembre 2025 -

1032 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Culture

Le Bénin à l’honneur à la New York Fashion Week




Le Bénin à travers l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC), participe dès ce vendredi 12 septembre 2025, à la New York Fashion Week (NYFW), l’un des événements les plus prestigieux de l’industrie mondiale de la mode.

Sur invitation d’ORUN, partenaire culturel et stratégique, le Bénin sera au-devant de la scène internationale les vendredi 12 et samedi 13 septembre 2025, à l’occasion de la New York Fashion Week. La journée du 13 septembre, consacrée au Bénin, permettra de mettre en lumière son riche patrimoine culturel et son potentiel en tant que pôle textile et créatif.
Selon les services de communications du gouvernement, 4 principaux objectifs sont attendus. Il s’agit de valoriser le patrimoine béninois ; de positionner la créativité béninoise comme un moteur de l’influence culturelle africaine ; d’offrir une visibilité internationale au textile made in Benin et aux designers béninois ; et de créer des opportunités de rencontres stratégiques avec des investisseurs mondiaux.
Cette journée consacrée au Bénin sera également marquée par la participation du directeur général de l’ADAC à une Mastertalk réunissant des designers africains et des leaders culturels pour mettre en lumière le patrimoine et façonner l’avenir de la créativité ; la performance de clôture, incluant un défilé de mode exclusif mettant en avant des designers du Bénin et de sa diaspora ; et le Orun X Designers Pop-Up Showcase, un showroom éphémère qui mettra en lumière une nouvelle génération de créateurs, mêlant tradition et modernité.
La New York Fashion Week est un évènement organisé deux fois par an. Elle est reconnue pour son influence culturelle et son impact économique considérable, générant des retombées médiatiques et financières majeures. C’est un rendez-vous culturel privilégié des designers, des journalistes, des acheteurs et des célébrités du monde entier.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Plus de 7000 acteurs musicaux à Cotonou du 10 au 15 novembre


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La 2e édition du Salon des industries musicales d’Afrique Francophone (…)
Lire la suite

Le Bénin accueille le Salon des Industries Musicales d’Afrique 2025


11 septembre 2025 par La Rédaction
Après une première édition réussie en Côte d’Ivoire, qui avait (…)
Lire la suite

Moov Africa et la Fondation Eya relancent leur partenariat sur WeLovEya


11 septembre 2025 par Marc Mensah
Moov Africa Bénin et la Fondation Eya renforcent leur collaboration (…)
Lire la suite

Le Bénin rayonne à Osaka 2025


1er septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de l’Exposition universelle 2025, au Japon, le Bénin a (…)
Lire la suite

Le Bénin, terre d’accueil et de mémoire des afrodescendants


24 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La 5e édition de la Journée internationale du souvenir de la traite (…)
Lire la suite

Dans les obsessions de Kossi Assou, la matière devient mémoire


22 août 2025 par La Rédaction
Le Musée d’art contemporain KIJAIN de Lomé accueille, du 8 août 2025 au (…)
Lire la suite

Ciara découvre la cité historique de Ouidah


27 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Arrivée au Bénin vendredi 25 juillet 2025, dans le cadre d’une visite, (…)
Lire la suite

Lancement officiel du FIZ ce samedi à Parakou


25 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
La cérémonie officielle de la 5ᵉ édition du Festival International (…)
Lire la suite

Abimbola lance la 7e édition du Mois de la Mode


24 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel (…)
Lire la suite

Une vingtaine d’acteurs renforcent leurs capacités en gouvernance (…)


7 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Une vingtaine d’agents publics et acteurs de la société civile prennent (…)
Lire la suite

17 personnes retenues pour la formation en gouvernance culturelle


4 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
À travers un communiqué en date 3 juillet 2025, l’Agence de (…)
Lire la suite

Angélique Kidjo étoilée sur le Hollywood Walk of Fame


3 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
La chanteuse béninoise Angélique Kidjo, artiste aux multiples (…)
Lire la suite

Les Rencontres contemporaines de Cotonou s’achèvent sur une note (…)


30 juin 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Rencontres contemporaines de Cotonou (RCC), grand évènement (…)
Lire la suite

Le Bénin expose au prestigieux Women’s Pavillon de la Fondation Cartier


28 juin 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de l’Exposition Universelle Osaka 2025, trois pays (…)
Lire la suite

Kunakey Dzidu Koku et Amenounve Messan Kankoe en exposition à 2 Février


24 juin 2025 par La Rédaction
Au cœur de la dynamique artistique, une rencontre des esprits créatifs, (…)
Lire la suite

La LNB offre deux concerts sur le Nonvitcha


5 juin 2025 par Marc Mensah
La LNB met le feu à Nonvitcha avec deux soirées de concerts (…)
Lire la suite

Un défi mondial autour de la chorégraphie à Cotonou


24 mai 2025 par Marc Mensah
Le Bénin s’apprête à vibrer au rythme de AFRIDANCE 2025. L’événement (…)
Lire la suite

Des rues fermées à Akpakpa pour le départ des pèlerins


19 mai 2025 par Marc Mensah
La circulation sera temporairement perturbée dans le quartier Akpakpa (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires