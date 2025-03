Le Bénin à l’Expo universelle Osaka 2025

Le Bénin annonce officiellement sa participation à l’Exposition Universelle Osaka 2025 prévue du 13 avril au 13 octobre 2025 au Japon. Lors d’une conférence de presse, mardi 11 mars 2025, à Cotonou, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean-Michel Abimbola a exposé la vision et les ambitions du Bénin pour cet événement d’envergure mondiale. C’est en présence des représentants des structures impliquées dans l’organisation.

Du 13 avril au 13 octobre 2025 au Japon, le Bénin sera à nouveau sur la scène internationale. Il prendra part à l’Exposition Universelle Osaka 2025 qui se tiendra sur l’île de Yumeshima sous le thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain » autour de 3 axes majeurs, à savoir : sauver des vies, inspirer des vies et connecter des vies. L’événement réunira plus de 160 pays. Près de 28 millions de visiteurs y sont attendus.

Sous le thème ‘’Bénin Horizons : a journey of culture and opportunities’’, le pavillon du Bénin offrira un voyage dans son patrimoine, sa créativité et son dynamisme économique . Selon le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel H. Abimbola, le pavillon du Bénin a été mis en œuvre pour servir de vitrine pour que nous puissions mieux affirmer notre identité culturelle en faisant la promotion du tourisme, de la culture et de l’art mais aussi de l’innovation Made in Africa. « Chaque visiteur va découvrir le Bénin à travers un parcours. Ce parcours sera en trois temps : explorer le Bénin à travers notamment son histoire et sa culture ; innover en faisant découvrir le savoir-faire et la transformation numérique du Bénin ; et investir en saisissant les opportunités d’affaires et de développement à travers la présence notamment de l’APIEX et la SIPI », a-t-il expliqué. À en croire Yannis Adebiaye, Commissaire Général du Pavillon du Bénin à l’Exposition Universelle Osaka 2025, « chaque espace du pavillon dans ce parcours est pensé pour offrir une immersion progressive, révélant le Bénin en pleine transformation où l’héritage ancestral et modernité convergent pour façonner un avenir promoteur ».

La participation du Bénin à l’Exposition Universelle Osaka 2025 permettra de mettre en avant des secteurs clés tels que : l’agro-industrie, le coton, la noix d’anacarde, le cajou, le soja, l’énergie, le numérique et les infrastructures. Ce sera aussi l’occasion de montrer que le Bénin est un carrefour d’opportunités d’investissement en Afrique de l’Ouest tout en mettant l’accent sur le climat des affaires. Il est également question de reconnecter le Bénin à son afro descendance. « Nous avons des atouts économiques qui ne sont plus à démontrer. Nous avons aussi des atouts touristiques qui ont le vent en poupe et c’est notre rôle de porter un message haut et fort dans une destination asiatique aussi certes lointaine, mais qui a envie de venir découvrir le Bénin et l’Afrique », a déclaré le Commissaire Général du Pavillon du Bénin.

Des retombées positives

En participant à l’Exposition Universelle Osaka 2025, le Bénin compte accroître sa visibilité internationale et propulser son attractivité touristique et économique. « Il s’agit de mieux faire connaître le Bénin et susciter évidemment une curiosité pour venir visiter le Bénin », a affirmé le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. En ce qui concerne le financement des secteurs stratégiques pour le Bénin, poursuit-il, nous comptons attirer par cette présence des investissements directs étrangers. « L’APIEx et la SIPI seront sur place pour faire la promotion des opportunités, mais également développer des accords économiques et commerciaux durables entre les entreprises béninoises et des entreprises internationales avec un focus sur la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) », a ajouté Jean-Michel Abimbola.

Une programmation immersive et interactive

Il est prévu plusieurs événements phares tout au long de l’exposition. Le Bénin prendra part au Women’s Pavilion de la Fondation Cartier. Le 4 juillet 2025 sera dédié à un hommage aux figures emblématiques du leadership féminin, avec une exposition mettant en avant les Amazones du Dahomey, ainsi qu’une présentation d’œuvres réalisées par huit plasticiennes béninoises contemporaines. Les visiteurs pourront assister le 21 août 2025, à un événement culturel mêlant danse, musique et théâtre traditionnel en hommage à la femme ; à une exposition des masques Guèlèdè et une présentation d’un spectacle établissant un parallèle avec le théâtre japonais Kabuki. « Les Japonais vont se rendre compte que nous ne sommes pas si loin en termes culturel et de culture immatérielle (…) nous allons montrer que le Bénin est connecté au monde et que la culture relie l’ensemble des peuples à travers le monde », a souligné le ministre.

Le 29 août 2025 consacré ‘’Journée Nationale du Bénin’’ permettra de mettre en lumière la culture et les opportunités économiques au Bénin. Il y aura entre autres des animations culturelles, des rencontres professionnelles et des conférences thématiques et une soirée de gala officielle. Le Bénin à l’exposition Osaka 2025, c’est aussi une exposition virtuelle qui sera expérimentée à travers le digital pour que les visiteurs de façon immersive à l’échelle mondiale puissent découvrir de façon interactive le pavillon béninois.

Avec cette participation, le Bénin affirme sa volonté de jouer un rôle actif dans les grands rendez-vous internationaux et de faire rayonner son savoir-faire et sa culture sur la scène mondiale.

Ayosso Akpédjé

