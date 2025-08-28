Le Bénin à Maryland Cycling Classic aux Etats-Unis

L’équipe nationale féminine de cyclisme du Bénin sera présente à la Maryland Cycling Classic, dès le 6 septembre 2025 aux Etats-Unis.

La Maryland Cycling Classic, la plus grande course cycliste professionnelle américaine démarre, samedi 6 septembre 2025, aux Etats-Unis. L’équipe féminine de cyclisme du Bénin va évoluer dans le cadre de cette compétition aux côtés de plusieurs autres formations de haut niveau telles que EF Education–Oatly et Team USA.

A travers une publication sur sa page Facebook, l’ambassade des Etats Unis au Bénin informe que Kimberly Coats et son équipe de l’ONG américaine Team Africa Rising ont accompli un travail remarquable avec la Fédération béninoise de cyclisme pour développer les talents, en particulier en identifiant des femmes cyclistes de niveau élite.

Le Bénin en tant que première nation africaine à ce rendez-vous sportif organisée par l’Union cycliste internationale (UCI), prouve une fois, encore sa montée en puissance sur la scène internationale, et surtout, dans le cyclisme.

F. A. A.

28 août 2025 par ,