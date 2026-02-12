jeudi, 12 février 2026 -

IPC 2025

Le Bénin 6ᵉ en Afrique, 3ᵉ dans la CEDEAO et 2è dans l’UEMOA




Le Bénin maintient sa position dans le dernier classement mondial de l’Indice de perception de la corruption (IPC), publié par Transparency International.

Avec un score de 45 points sur 100, le Bénin occupe le 70ᵉ rang sur 182 pays et territoires évalués à travers le monde en matière de perception de la corruption dans le service public, selon le rapport 2025 sur l’Indice de perception de la corruption (IPC), publié mardi 10 février 2026 par Transparency International.

Cette position est identique à celle de l’année 2024.

Le Bénin se classe au 6e rang en Afrique.

Au niveau sous-régional, la performance béninoise reste significative. Le Bénin se hisse à la 3ᵉ place au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), il occupe le 2ᵉ rang, derrière le Sénégal qui obtient 46 points sur 100.

Avec un score de 68, les Seychelles restent le pays le mieux classé de la région, suivies par le Cabo Verde (62), le Botswana (58) et le Rwanda (58).

Les scores les plus bas sont attribués au Soudan (14), à l’Érythrée (13), à la Somalie (9) et au Soudan du Sud (9).

Un indice mondial en recul

L’édition 2025 de l’IPC met toutefois en évidence une tendance mondiale préoccupante. Pour la première fois depuis plus d’une décennie, la moyenne globale chute à 42 points sur 100.

Sur les 182 pays évalués, 122 obtiennent un score inférieur à 50, ce qui signifie que la majorité des États peinent encore à maîtriser efficacement la corruption.

Le nombre de pays affichant un score supérieur à 80 est également en nette diminution. Ils ne sont plus que cinq cette année, contre douze il y a dix ans.

Le phénomène touche aussi certaines démocraties établies. Les États-Unis enregistrent 64 points, la France 66, le Royaume-Uni 70, le Canada 75, la Suède 80 et la Nouvelle-Zélande 81. Une évolution qui témoigne, selon Maira Martini, président-directeur général de Transparency International, du caractère persistant et mondial de la menace que représente la corruption, malgré des progrès observés dans certains pays.

Comprendre l’Indice de perception de la corruption

L’IPC mesure les niveaux perçus de corruption dans le secteur public à partir de 13 sources de données indépendantes. L’échelle s’étend de 0, qui correspond à un niveau de corruption très élevé, à 100, qui indique un secteur public perçu comme très intègre.

Dans ce contexte international marqué par un recul global, le maintien du rang du Bénin traduit une certaine résilience.

M. M.

12 février 2026 par Ignace B. Fanou, La Rédaction , Marc Mensah




