Jeux Africains de la Jeunesse 2025

Le Bénin 4è après l’Égypte, la Tunisie et l’Algérie




Le Bénin confirme son ascension sur la scène de l’escrime continentale.

L’équipe béninoise masculine d’épée a décroché, vendredi 19 décembre 2025 à Luanda (Angola), la quatrième place aux 4èmes Jeux Africains de la Jeunesse.

Les jeunes tireurs béninois échouent au pied du podium. Ils terminent derrière l’Égypte, la Tunisie et l’Algérie.

Un parcours solide Le trio composé de Kévin Ndémé, Kenethys Houssou et Yves Déguila a brillé dès l’entame de la phase finale. En quart de finale, les Béninois ont largement dominé la Côte d’Ivoire sur le score de 45 à 30.

La marche était cependant trop haute en demi-finale. Face à l’ogre égyptien, favori de la compétition, les « Guépards » se sont inclinés 18-45. Malgré cette défaite, le groupe a démontré une progression technique remarquée par les observateurs.

Cette performance n’est pas isolée. En un an, l’escrime béninoise s’est illustrée à deux reprises. Après une troisième place aux Jeux Africains Scolaires en Algérie, cette quatrième place en Angola confirme la régularité des athlètes.

Pour la Fédération Béninoise d’Escrime (FBE), présidée par Jacques Okoumassoun, ces résultats valident une stratégie axée sur la formation des jeunes.
M. M.

20 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




