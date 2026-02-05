Le BR suspend Bertin Koovi

A travers un communiqué publié sur ses canaux digitaux ce mercredi 4 février 2026, le parti Bloc républicain (BR), a prononcé la suspension à titre conservatoire de Bertin Koovi, militant très connu pour ses prises de position sur l’actualité nationale.

Bertin Koovi suspendu au sein du Bloc républicain pour l’une de ses publications. Le Secrétariat exécutif national de la formation politique de la mouvance présidentielle a examiné la publication incriminée lors d’une séance tenue ce mercredi 4 février 2026, et recommandé au Bureau exécutif national, sa suspension à titre conservatoire et l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre.

La publication incriminée selon le communiqué du BR, comporte « des prises de position personnelles et des orientations politiques exprimées sans mandat, en violation des règles de discipline et du devoir de réserve ».

Désormais suspendu, l’intéressé ne saurait s’exprimer ou agir au nom du Bloc républicain très attaché à la discipline, à l’unité et au respect de ses instances.

Le parti a par ailleurs exhorté les militants à se mobiliser pour la victoire du duo Wadagni-Talata à l’élection présidentielle du 12 avril 2026.

F. A. A.

5 février 2026 par ,