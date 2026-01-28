Le BR prend le contrôle de Porto-Novo

Dans le département de l’Ouémé, l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) s’impose largement en tête avec 111 sièges, contre 88 pour le Bloc Républicain (BR). Malgré cette domination départementale de l’UP-R, la capitale du pays bascule sous le contrôle du Bloc Républicain.

À Porto-Novo, le Bloc Républicain obtient 18 sièges contre 15 pour l’UP-R et prend ainsi la tête du Conseil communal.

Dans plusieurs communes de l’Ouémé, l’UP-R confirme sa suprématie :

Adjarra : UP-R 13 sièges contre 6 pour le BR

Adjohoun : UP-R 13 sièges contre 6 pour le BR

Avrankou : UP-R 17 sièges contre 8 pour le BR

Dangbo : UP-R 12 sièges contre 7 pour le BR

Sèmè-Podji : UP-R 21 sièges contre 12 pour le BR

Voici les communes où le BR s’impose

Aguégués : BR 8 sièges contre 5 pour l’UP-R

Akpro-Missérété : BR 14 sièges contre 11 pour l’UP-R

Bonou : BR 9 sièges contre 4 pour l’UP-R

Porto-Novo : BR 18 sièges contre 15 pour l’UP-R

Si l’UP-R ressort comme le grand vainqueur dans l’ensemble du département de l’Ouémé en nombre de sièges, le Bloc Républicain réalise une performance politique majeure en remportant Porto-Novo, capitale du Bénin.

28 janvier 2026 par