Le BR perd la municipalité de Bohicon

Le prochain Conseil communal de la mairie de Bohicon, dans le département du Zou, sera dirigé par des conseillers du parti Union progressiste le renouveau (UP-R). Cette formation politique a remporté 22 sièges sur les 29, au terme des élections communales du 11 janvier 2026 au Bénin. Le Bloc Républicain (BR) perd ainsi le contrôle de la ville carrefour.

Ce mardi 27 janvier 2026, la Commission électorale nationale autonome (CENA) a proclamé les résultats des élections communales du 11 janvier 2026 au Bénin. A Bohicon, dans le département du Zou, le parti Union progressiste le renouveau (UP-R), renverse la tendance et prend désormais le contrôle du Conseil communal avec 22 sièges, contre 07 pour le Bloc républicain (BR), qui a dirigé la commune ces 5 dernières années.

A l’échelle nationale, l’UP-R selon les résultats de la CENA, pourra avoir le contrôle de 39 Conseils communaux, contre 38 pour le BR.

