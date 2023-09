Le BR exprime sa compassion aux victimes du drame de Sèmè-Kraké

Une délégation du Bloc Républicain (BR) s’est rendue lundi 25 septembre 2023, sur les lieux du drame survenu à Sèmè-Kraké le samedi 23 septembre dernier. La délégation conduite par Adidjatou Mathys, ministre du travail et de la fonction publique, a également visité les familles éplorées.

Présenter les condoléances du Bloc Républicain aux familles éplorées ainsi qu’à tout le peuple béninois suite à l’incendie ravageur qui s’est produit à Sèmè-Kraké le samedi 23 septembre 2023, c’est l’objectif de la visite d’une délégation du parti du cheval blanc cabré ce lundi 25 septembre 2023 sur les lieux du drame. Adidjatou Mathys, cheffe de la délégation a souligné la nécessité en de pareilles situations, de se « soutenir mutuellement et de faire preuve de compassion pour pouvoir gérer ce moment douloureux ». Elle a exprimé à l’occasion de cette visite, la compassion de la formation politique de la mouvance présidentielle, aux victimes hospitalisées au CNHU.

Après avoir salué l’action immédiate du gouvernement aux côtés des victimes pour leur apporter le soutien moral, et s’assurer de leur prise en charge, la vice-présidente chargée de la mobilisation des ressources extérieures et des partenariats a réaffirmé l’engagement du BR à œuvrer aux côtés du chef de l’État pour que ce genre de tragédie ne surviennent plus dans le pays.

L’incendie meurtrier qui s’est déclaré à Sèmè-Kraké samedi 23 septembre 2023, a occasionné la mort de 35 personnes selon les chiffres officiels, et environ une vingtaine de blessés admis en urgence aux soins au CNHU.

F. A. A.

26 septembre 2023 par ,