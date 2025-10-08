BR donne un ultimatum pour le dépôt des dossiers de candidature

Le Bloc Républicain (BR) accélère les préparatifs en vue des élections communales et municipales prévues pour janvier 2026. Le parti a fixé le délai pour le dépôt des dossiers de candidature.

Dans un communiqué daté du 7 octobre 2025, signé par le vice-président chargé des affaires administratives et électorales, Amavi Joseph Anani, le parti Bloc Républicain (BR) rappelle à ses structures locales la rigueur du calendrier de dépôt des candidatures.

« Depuis le 21 septembre 2025, le parti a lancé le processus de collecte officielle des dossiers de candidature », précise le texte, qui invite les coordinateurs de section et de fédération à respecter le dernier délai de transmission des dossiers au siège national, fixé au mercredi 8 octobre 2025.

« Vous êtes autorisés à envoyer les dossiers, même incomplets, ne comportant pas l’une ou l’autre des pièces suivantes : casier judiciaire, certificat de nationalité, quitus fiscal », indique le communiqué.

Les pièces manquantes devront cependant être complétées par le postulant au plus tard le 18 octobre.

