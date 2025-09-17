Le BR désigne Talata comme colistière de Wadagni

Au terme d’une importante réunion tenue, mardi 16 septembre 2025, le parti Bloc républicain (BR) a procédé à la désignation du colistier du candidat Romuald Wadagni à l’élection présidentielle de 2026 au Bénin. La formation politique de la mouvance présidentielle a porté son choix sur l’actuelle vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata épouse Zimé Yérima pour former le duo candidats de la mouvance présidentielle.

La vice-présidente de la République selon les militants BR, est une « femme de convictions et d’actions, engagée avec constance dans le service public ». Elle incarne à la fois « la rigueur, la proximité avec les populations et le sens élevé de l’État. Son parcours illustre un engagement continu en faveur du développement du Bénin et de l’émergence de la femme dans la sphère publique », précise le communiqué en date du 17 septembre 2025, et qui a sanctionné la réunion du secrétariat exécutif du parti.

Mariam Chabi Talata selon le BR, apparaît comme l’une des personnalités les mieux qualifiées pour accompagner le candidat Romuald Wadagni dans la poursuite des réformes et des actions de développement initiées depuis 2016 sous le leadership du Président Talon, et dans l’accélération de la dynamique de progrès socio-économique pour notre Nation.

Le secrétariat exécutif du BR se félicité de ce choix éclairé et stratégique, et en appelle à une mobilisation forte, massive et constante de toutes les militantes et de tous les militants du Bloc Républicain autour du DUO WADAGNI–CHABI TALATA.

17 septembre 2025