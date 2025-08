Le 65e anniversaire de l’indépendance célébré avec fierté et émotion

Le défilé militaire et paramilitaire dans le cadre du 65e année d’accession à l’Indépendance du Bénin a eu lieu ce 1er août 2025 sur l’Esplanade de l’Amazone. C’est en (…)

Dans une atmosphère de fierté et de recueillement, le Bénin célèbre son 65e anniversaire d’indépendance ce vendredi 1er août 2025. Au terme du traditionnel défilé (…)

Le Président de la République, Patrice Talon, a procédé au dépôt de gerbe au Monument aux Dévoués, situé dans les Jardins de Mathieu, en hommage aux fils et filles du (…)

Le journaliste et animateur afro-carïbéen, Claudy Siar a annoncé ce vendredi 1er août 2025, l’obtention de la nationalité béninoise. Invité spécial du président Patrice (…)

