Le 54ᵉ anniversaire de l’Union des Emirats arabes unis célébré avec faste à Cotonou

L’Ambassade des Émirats arabes unis au Bénin a organisé, mercredi 28 novembre 2025, une réception à l’occasion du 54ᵉ anniversaire de l’Union, placée cette année sous le slogan « Unis ». L’événement s’est déroulé en présence d’une importante délégation gouvernementale béninoise conduite par S.E. Franck Armel Afoukou, Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, ainsi que de chefs de missions diplomatiques, de représentants d’organisations régionales et internationales et de nombreuses personnalités de haut niveau.

Dans son allocution, S.E. Mohamed Saeed Al Kaabi, Ambassadeur des Émirats arabes unis au Bénin, a souligné que la célébration de cette année coïncide avec la proclamation de 2025 comme “Année de la Communauté” par Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Président de l’État, qu’Allah le protège. Il a également mis en avant les importantes réalisations accomplies par les Émirats arabes unis au cours des dernières décennies, rappelant la forte croissance du commerce extérieur non pétrolier qui a atteint 1,7 billion d’AED au premier semestre 2025, soit une progression de 24 % par rapport à l’année précédente.

L’Ambassadeur a également rappelé la position de leader mondial et régional des Émirats dans les domaines de l’investissement étranger, des fonds souverains, de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle, le pays occupant la première place dans le monde arabe selon l’indice de « Préparation des gouvernements à l’IA ».

S.E. Mohamed Saeed Al Kaabi a par ailleurs mis en lumière le rôle croissant des Émirats arabes unis en Afrique, devenus le quatrième investisseur mondial sur le continent avec plus de 110 milliards de dollars d’investissements cumulés ces dernières années. Il a également évoqué la récente initiative « L’intelligence artificielle pour le développement », dotée d’un milliard de dollars, destinée à soutenir les projets d’IA en Afrique.

Le diplomate n’a pas manqué de réaffirmer la solidité des relations bilatérales entre les Émirats arabes unis et la République du Bénin, soulignant la volonté commune de Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan et de Son Excellence le Président Patrice Talon de renforcer la coopération dans divers domaines. Il a rappelé les visites de haut niveau effectuées en 2025 et sur les accords signés, notamment la convention de non-double imposition et le mémorandum d’exemption réciproque de visas, qui entre en vigueur le 2 décembre 2025.

Pour sa part, le chef de la délégation gouvernementale, S.E. Franck Armel Afoukou, a salué la profondeur des relations entre les deux pays ainsi que le soutien apporté par les Émirats arabes unis au Bénin dans les domaines du développement et de l’économie. Il a souligné que les récents accords — en particulier l’exemption réciproque de visas et le mémorandum de coopération dans le domaine de la sécurité — ouvriront de nouvelles perspectives pour le partenariat bilatéral.

Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a également exprimé sa gratitude pour les bourses octroyées cette année par les Émirats arabes unis à des étudiants béninois pour poursuivre leurs études à Sorbonne Université Abu Dhabi, reflétant la qualité et la profondeur de la coopération entre les deux pays.

La cérémonie a été ponctuée de performances culturelles et artistiques émiraties mettant en valeur le riche patrimoine de l’État, et qui ont été très appréciées par l’assistance.

Pour marquer ce 54ᵉ anniversaire de l’Union à Cotonou, l’Ambassade a offert aux invités par tirage au sort deux billets d’avion en Business class pour un séjour de deux semaines aux Émirats arabes Unis.

2 décembre 2025 par