2e saison de Dayihoun-Théâtre

Le 3e spectacle prévu pour les 11, 12 et 13 décembre




Le 3e spectacle de la 2e saison de Dayihoun-Théâtre aura lieu les jeudi 11, vendredi 12, et samedi 13 décembre 2025, à la Bourse du Travail, Cotonou.

La 2e saison de Dayihoun-Théâtre baptisée « Odyssée », continue son voyage théâtral. Le 3e spectacle ‘’Les Larmes d’une Reine’’ est prévu pour les jeudis 11, vendredi 12, et samedi 13 décembre. Marie Bonnemaison, auteure de la réécriture de Les Larmes d’une Reine, et Directrice artistique de la troupe Corélias Productions, présente ce spectacle qui aborde un sujet auquel nul ne peut rester insensible.

« Les Larmes d’une Reine est une pièce qui aborde les violences conjugales dont souffrent les femmes, le plus souvent en silence. Elles ne disent rien, elles ne se plaignent pas, elles ne se confient pas. Et vous savez pourquoi ? Parce que dans le monde entier, la femme qui souffre des violences de son mari, ou de son compagnon, se sent responsable des souffrances qu’il lui inflige. Ainsi, celle qui est victime se sent coupable ! Le sujet est grave mais grâce au théâtre, il peut, en étant abordé sur le plan artistique, devenir source de libération. C’est du moins, les objectifs que nous nous sommes fixés. Libérer la parole, prendre conscience de, échanger avec.

Alors, venez nombreux ! Vous voyez, vous avez trois dates au choix ! Et puis le spectacle ne dure qu’une heure ! Et vous pourrez même parfois avoir l’occasion de rire ! Nous comptons sur vous ! Parce que « Sans public, il n’y a pas de théâtre » !

6 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




