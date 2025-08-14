vendredi, 15 août 2025 -

Affaire d’escroquerie foncière à Porto-Novo

Le 2ème adjoint au maire de Porto Novo et l’ex-CSAD condamnés à 3 et 7ans de prison ferme




Dans une décision rendue ce jeudi 14 août 2025, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné deux responsables de la mairie de Porto-Novo et plusieurs personnes à de lourdes peines de prison et d’amendes dans une affaire d’escroquerie en parcelles.

Fortunes diverses dans le dossier d’escroquerie foncière. Le verdict est tombé. Selon la décision, le 2e adjoint au maire de Porto-Novo a été reconnu coupable d’abus de fonctions. La CRIET l’a condamné à 3 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d’amende.

L’ancien chef du service des affaires domaniales de la mairie a quant à lui écopé de la peine la plus lourde, à savoir 7 ans de prison ferme et 100 millions de francs CFA d’amende. Il a été reconnu coupable d’abus de fonctions et de blanchiment de capitaux.

Un ancien chef d’arrondissement a également été condamné à 5 ans de prison ferme et 50 millions de francs CFA d’amende pour des faits d’abus de fonctions et de blanchiment de capitaux.

Enfin, un autre agent municipal a été condamné à 3 ans de prison ferme et 25 millions de francs CFA d’amende pour fausse attestation et blanchiment de capitaux.

Dans son jugement, la CRIET a ordonné la confiscation des parcelles appartenant aux différents prévenus au profit de la mairie de Porto-Novo. Elle a également condamné le 2e adjoint au maire à verser 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts au propriétaire d’une parcelle au cœur de l’affaire.

Les condamnés disposent d’un délai de 15 jours pour faire appel de cette décision, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

14 août 2025 par Judicaël ZOHOUN




