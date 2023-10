Le 20e anniversaire du CAMeC célébré avec faste

Le colloque international sur les « Modes alternatifs de règlement des litiges, recouvrement des créances », activité phare organisée à l’occasion du 20e anniversaire du Centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation (CAMeC-Benin) s’est achevé dans l’après-midi du vendredi 13 octobre 2023. Des présidents des institutions d’arbitrage de la sous-région, notamment de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso, des représentants des ministres de la justice et du commerce, avocats, notaires, hauts gradés de la police républicaine, et des arbitres médiateurs ont participé aux assises qui ont duré 03 jours.

Clap de fin pour le 20e anniversaire du Centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation. Le vaste programme fait de formation des arbitres médiateurs, conférence débats, et du colloque international, a connu son épilogue vendredi 13 octobre 2023. Au terme du colloque international, le président du CAMeC a rappelé le « défi commun » des arbitres médiateurs en matière de règlement des litiges commerciaux. Celui de « faire le lobbying et le plaidoyer à l’endroit des autorités judiciaires du système bancaire de la commission des lois de l’OHADA pour une synergie d’actions pour impulsion de la pratique de la médiation et de l’arbitrage en Afrique ».

S’adressant aux opérateurs économiques, Alain AMOUSSOUKPEVI a réitéré l’engagement de la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), pour « une communauté d’affaires plus forte et résiliente au MARL ». A l’en croire, la question du règlement efficace d’un litige né des relations commerciales, ne sera plus un casse-tête. « Le CAMeC Bénin vient d’accoucher la solution. La médiation et l’arbitrage », a-t-il rassuré avant de prendre l’engagement pour que les « riches suggestions, apports et recommandations » issus des assises, ne soient pas seulement mentionnés dans les actes du colloque. Ils bénéficieront d’une attention particulière de l’institution consulaire, a ajouté Alain AMOUSSOUKPEVI. Exprimant ses remerciements aux participants, il a exhorté ces derniers à recevoir de la matière du CAMeC. Et leur donner de la matière selon lui, c’est pouvoir leur donner du travail, des affaires à régler. Et pour cela, en plus des actions de marketing et de sensibilisation que le CAMeC entreprend, ils se doivent de se constituer comme des ambassadeurs de la médiation et de l’arbitrage, a conseillé le président du centre institutionnel de promotion des Modes alternatifs de règlement des litiges commerciaux au Bénin.

Des mots de remerciement

Il a exprimé à l’entame, ses remerciements au ministre de la justice et de la législation, parrain de l’événement, au ministre du commerce et de l’industrie pour l’honneur fait au CAMeC dépêchant à ses côtés, son directeur de cabinet pour cet évènement. Aux avocats qui ont pris part aux assises, témoignant ainsi leur engagement en faveur de la satisfaction de leurs clients par la « rapide réponse » de la médiation qu’apportent la médiation et l’arbitrage, Alain AMOUSSOUKPEVI a également exprimé ses remerciements. Il n’a pas oublié le président de la Cour d’appel de commerce de Cotonou, et tout son personnel ; les responsables des institutions d’arbitrage de la sous-région et les différents communicateurs (Bintou B. DJIBO, Achille NGWANSA, Karel DOGUE, etc). Aux membres de la chambre des notaires du Bénin et leur président qui ont permis de comprendre l’importance du notaire dans la lutte pour les MARL, le président du CAMeC a dit ses remerciements. Il a enfin adressé ses remerciements au directeur général de la police républicaine qui a dépêché ses collaborateurs qui ont marqué les festivités par leur « présence assidue », et exprimé leur volonté de contribuer à la pratique des MARL.

La cérémonie de clôture du 20e anniversaire du CAMeC s’est achevée par la remise de prix aux 06 lauréats du jeu concours (arbitrage et médiation) organisé à l’occasion des festivités. Les représentants des institutions d’arbitrage et de médiation de sous région ont reçu également chacun, une distinction.

Quelques images

F. A. A.

15 octobre 2023 par