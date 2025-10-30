jeudi, 30 octobre 2025 -

Fonction publique

Le 1er novembre déclaré férié, chômé, et payé




La journée du 1er novembre 2025 a été déclarée fériée, chômée et payée sur l’ensemble du territoire béninois. Cette information a été publié ce mercredi 29 octobre 2025 à travers un communiqué du ministère de la fonction publique.

Au Bénin, les chrétiens célèbrent la fête de la Toussaint chaque 1er novembre.
L’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ.
En raison de cette fête et « conformément aux dispositions de la loi n° 90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin, la journée du samedi 1er novembre 2025, Jour de la Toussaint, est fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national ».

Marina HOUENOU (Stag)

