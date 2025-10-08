mercredi, 8 octobre 2025 -

En prélude au Django Rally 2025

Le 1er Salon de l’automobile s’ouvre à Cotonou le 16 octobre




‎Le tout premier Salon de l’automobile du Bénin se déroulera du 16 au 19 octobre sur l’esplanade de l’Amazone, en marge du Django Rally. Une conférence de presse organisée, mardi 07 octobre 2025 à La Maison Rouge, a permis de lever un coin de voile sur l’événement.‎

‎« Ce n’est pas seulement un Salon où l’on vient voir des voitures, c’est un espace d’échanges et de formation », a indiqué Francis Agbado, promoteur du Django Rally et directeur général d’Arris, lors de la conférence organisée en prélude au Salon de l’Automobile.
‎Organisé dans le cadre du Django Rally, une parade automobile devenue incontournable, le Salon de l’Automobile se tiendra du 16 au 19 octobre à l’esplanade de l’Amazone.

‎En plus des expositions, le public découvrira des ateliers, panels et séances de discussion animés par les concessionnaires et acteurs du secteur. « Chaque exposant partagera l’actualité de son entreprise et du secteur », a précisé Francis Agbado.

‎Les grands noms de l’automobile au Salon
‎‎CFAO Motors Mobility, présentera ses gammes Toyota, Suzuki, Mitsubishi et ses nouveaux modèles 100 % électriques.

‎Japan Motors mettra en avant ses modèles Peugeot et Nissan, « des berlines aux SUV, jusqu’aux bus et pick-up ».

Sonam sera sur le Salon avec des modèles de la marque Honda.

‎Le concessionnaire MiG Motors promet « de très jolis modèles » des marques Kia, Fiat, Jeep, ainsi qu’un service après-vente « équipé et réactif ».

‎Du côté de l’énergie, Puma Energy dévoilera ses lubrifiants conçus pour les routes africaines.

‎LB Energy, distributeur exclusif de Motul, invite le public à « découvrir l’univers d’une marque pionnière des lubrifiants ».

‎Des acteurs connexes dont des équipementiers, des assureurs seront aussi présents au Salon de l’ Automobile. La Roche, connue pour ses matériaux et outils professionnels, participera pour « accompagner l’évolution du parcours automobile au Bénin ».

‎Le réseau Auto SP proposera une démonstration de ses outils de diagnostic multi-marques.

‎Challenge SA exposera une large gamme de véhicules neufs et mettra en avant son garage modèle.

‎« Le Bénin se révèle et attire de plus en plus d’événements », a souligné Francis Agbado. « Nous voulons accompagner cette dynamique et encourager un secteur automobile en pleine expansion ».
‎Le rendez-vous est donc donné du 16 au 19 octobre 2025 sur l’esplanade de l’Amazone à Cotonou.
M. M.

8 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




