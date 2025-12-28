Le 11 de départ de Gernot Rohr face au Botswana

720 visites en ce moment
Les Guépards du Bénin affrontent les Zèbres du Botswana ce samedi 27 décembre 2025, pour le match de la 2e journée de la CAN Maroc 2025. A quelques heures de cette rencontre importante pour les deux sélections, le sélectionneur national, Gernot Rhor, a publié la liste des Guépards qui entrent en lice pour cette deuxième rencontre qui marque le retour de Steve Mounié en tant que capitaine.
Liste du 11 de départ de Gernot Rohr
1-Marcel Dandjinou (GK)
3-Ouorou Tamimou
6-Olivier Verdon
13-Mohamed Tijani
5-Yohan Roche
15-Sessi D’Almeida
19-Dokou Dodo
8-Imrane Hassane
10-Tosin Aiyegun
18-Junior Olaïtan
9-Steve Mounié (C)
Le Coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 13h30.