Le 11 de départ de Gernot Rohr face au Botswana

Les Guépards du Bénin affrontent les Zèbres du Botswana ce samedi 27 décembre 2025, pour le match de la 2e journée de la CAN Maroc 2025. A quelques heures de cette rencontre importante pour les deux sélections, le sélectionneur national, Gernot Rhor, a publié la liste des Guépards qui entrent en lice pour cette deuxième rencontre qui marque le retour de Steve Mounié en tant que capitaine.

Liste du 11 de départ de Gernot Rohr

1-Marcel Dandjinou (GK)

3-Ouorou Tamimou

6-Olivier Verdon

13-Mohamed Tijani

5-Yohan Roche

15-Sessi D’Almeida

19-Dokou Dodo

8-Imrane Hassane

10-Tosin Aiyegun

18-Junior Olaïtan

9-Steve Mounié (C)

Le Coup d’envoi de cette rencontre sera donné à 13h30.

28 décembre 2025 par ,