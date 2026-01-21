Le 07 février, date butoir pour les inscriptions au Hadj 2026

Les sociétés agréées et toute personne désireuse de participer au Hadj 2026 sont priées de finaliser les inscriptions et de verser la totalité des frais au plus tard le 07 février 2026. L’Agence pour la gestion de la logistique des officiels (AGLO), à travers un communiqué en date de ce mardi 20 janvier 2026, a porté l’information à la connaissance des pèlerins.

Le 07 février 2026, c’est la date à laquelle les sociétés agréées et toute personne désireuse de participer au Hadj 2026 devront finaliser leur inscription ainsi que le paiement des frais. L’Agence pour la gestion de la logistique des officiels, a informé la communauté musulmane à travers un communiqué ce mardi 20 février 2026. Selon ce communiqué, les passeports des pèlerins en règle doivent être déposés par les sociétés agréées à son siège pendant la période du 29 janvier 2026, jusqu’au 08 février, date limite.

L’AGLO a par ailleurs précisé que la limitation de la date au 08 février 2026, est alignée avec les exigences des autorités saoudiennes, qui n’accepteront plus de soumission de passeports après le 08 février 2026. Et par conséquent, aucune prorogation de l’échéance du 08 février 2026 ne sera possible.

Les pèlerins sont donc invités à se conformer à ces exigences de l’Agence en vue de leur participation au pèlerinage à la Mecque.

F. A. A.

21 janvier 2026 par ,