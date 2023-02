Lavrov confirme la tenue des manœuvres militaires à Béchar

Sur la chaîne « Russia Today », le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov a confirmé, le 1er fevrier dernier, la tenue en novembre prochain des manœuvres militaires baptisées « Bouclier du Désert 2022 ».

Le chef de la diplomatie russe a confirmé en début du mois de fevrier que les manœuvres militaires algéro-russes « Bouclier du Désert 2022 » vont se tenir à Béchar du 16 au 28 novembre 2023. Cette information vient contredire les le démenti du Ministère algérien de la défense nationale (MDN) sur la non tenue de cette opération.

Le 28 novembre 2022, les autorités algériennes avaient diffusé sur la chaîne nationale de télévision ENTV, un communiqué du MDN annonçant l’annulation des manoeuvres militaires avec la Russie. Or, sur ses plateformes officielles, le MDN n’a publié aucun communiqué relatif à cet exercice conjoint. Une démarche qui vise à semer la confusion au de l’opinion publique internationale.

Il a fallu la déclaration du chef de la diplomatie russe pour situer les uns et les autres.

La démarche des autorités algériennes selon certains observateurs soulèvent des interrogations et des inquiétudes quant aux motivations réelles de ces manœuvres.

Les manoeuvres militaires conjointes algéro-russes dénommées ‹‹ Bouclier du désert ›› vont se dérouler du 16 au 28 novembre dans le sud-ouest du pays. Le théâtre des opérations se situe à moins d’une centaine de kilomètres de la frontière algéro-marocaine.

