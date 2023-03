Lapaire améliore la vue de milliers de personnes en 5 ans

L’opticien ‘’Lapaire’’ a commémoré ce mardi 28 mars 2023 ses 5 ans d’existence en Afrique. L’évènement a été célébré à Vêdoko, (Cotonou) dans la toute première agence de ‘’Lapaire’’ au Bénin.

5 ans déjà que la start-up panafricaine ‘’Lapaire’’ révolutionne le marché des lunettes en Afrique. Le 28 mars 2018 au Kenya, l’entrepreneur Suisse Jérôme Lapaire s’est engagé à améliorer la qualité de vue des Africains. Son concept : proposer des tests de vue gratuits et des lunettes à prix abordables.

Selon le directeur des Opérations de ‘’Lapaire Bénin’’, Raphaël Honyiglo, des récentes recherches révèlent que d’ici à 2050, la moitié de la population mondiale souffrira de myopie. « En Afrique seulement 1% des personnes qui ont besoin de lunettes en porte, alors nous pouvons dire qu’il y a un énorme besoin à combler. En effet, les soins et équipements oculaires sont difficilement accessibles pour la grande majorité de la population. Or, mal voir peut avoir des conséquences désastreuses sur la santé et le bien-être des personnes au quotidien », a-t-il expliqué.

En 5 ans, ‘’Lapaire’’ enregistre de belles réussites grâce à son concept et ses produits. Elle a testé la vue de 210.000 personnes et plus de 130.000 ont gagné en qualité de vie. Chaque jour, ‘’Lapaire’’ livre 400 paires de lunettes à des clients. « Nous sommes heureux de célébrer nos 5 ans d’existence en Afrique dans la toute première agence ‘’Lapaire’’ du Bénin », s’est réjoui le Directeur des Opérations de ‘’Lapaire Bénin’’.

Des verres et montures adaptés à vos besoins

Lapaire propose des lunettes de qualité à partir de 19 000 FCFA. L’opticien panafricain de lunetterie propose plus de 100 différentes montures et offre la possibilité de payer les lunettes sur plusieurs tranches. Lapaire dispose des verres simples foyers ou unifocaux (destinés à voir soit loin ou de près), des progressifs (qui regroupent 3 champs de vision et permettent de voir de loin, en intermédiaire c’est-à-dire sur l’ordinateur ou sur le tableau de bord et enfin la vision de près), des verres photochromiques (qui se teintent avec les UV) et les verres protégeant contre la lumière bleue des écrans. Tous les verres correcteurs ont un traitement anti-reflets et anti-rayures.« Nous ne reposons pas uniquement sur nos prix attractifs, nous savons aussi vous donner confiance. En venant chez nous, vous savez exactement combien vous allez dépenser, nos prix sont totalement transparents. Il y en a pour toute la famille », a indiqué Raphaël Honyiglo.

Avec plus de 50 agences et plus de 350 collaborateurs, l’opticien africain est présent au Bénin, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Mali, Togo, Kenya et Ouganda. ‘’Lapaire’’ compte ouvrir 80 agences sur les 12 prochains mois. Ces nouvelles agences permettront à l’entreprise de se rapprocher davantage de la clientèle mais aussi de créer des emplois. Son ambition est d’améliorer la vie de plus de 150.000 personnes en 12 mois et de proposer de nouveaux produits et services pour la satisfaction de ses clients.

Le Directeur des Opérations n’a pas manqué de remercier les populations africaines notamment celles béninoises qui font confiance à ‘’Lapaire’’ depuis 5 ans. « Nous allons continuer à œuvrer pour que la population béninoise ait accès aux lunettes à des prix accessibles. Nous vous attendons, venez écrire l’histoire avec nous ! », a-t-il conclu.

Au Bénin, toutes les agences de ‘’Lapaire’’ (Fidjrossè, Vêdoko, Akpakpa, Cocotomey, Calavi, Porto-Novo) sont ouvertes du lundi au vendredi de 08h à 19h et les samedi de 08h30 à 19h. Prenez rendez-vous directement en appelant au 91 51 06 06. Découvrez toutes les montures et commandez en ligne sur www.lapaire.africa.

Akpédjé Ayosso

Quelques photos de l’évènement

28 mars 2023 par ,