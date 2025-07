Lancement officiel du FIZ ce samedi à Parakou

La cérémonie officielle de la 5ᵉ édition du Festival International Zogben (FIZ) aura lieu ce samedi 26 juillet 2025 à la place Tabéra à Parakou. C’est l’un des temps forts de ce rendez-vous culture.

Parakou accueille depuis le 21 juillet, la 5è édition du Festival International Zogben (FIZ). Ce samedi 26 juillet sera consacré à la cérémonie officielle à la Place Tabéra avec la participation des autorités locales, des partenaires institutionnels et de nombreuses figures de la scène culturelle béninoise.

Né en 2016, dans la dynamique du Programme d’Actions du Gouvernement initié par le Président Patrice Talon, le Festival International Zogben place la culture au cœur du développement durable. Selon la promotrice du Festival, Imelda Bada, ce rendez-vous culturel se veut être une lampe vivante, ravivant les savoirs ancestraux tout en éclairant le chemin vers un avenir commun. Il a entre autres pour objectif de préserver et transmettre les patrimoines culturels du Bénin, de favoriser la cohésion nationale par le dialogue entre les cultures et de créer un laboratoire de co-construction culturelle, incluant artistes, jeunes, chefs traditionnels et diaspora.

Une édition placée sous le signe de l’unité nationale

La 5e édition du FIZ se déroule du 21 juillet au 3 août 2025 sur le thème : « Union dans la diversité : préserver, transmettre et valoriser nos héritages culturels pour un Bénin uni et tourné vers l’avenir ». A en croire Imelda Bada, le choix de ce thème résulte d’une volonté de contribuer activement au renforcement du tissu social béninois à travers une approche culturelle inclusive. « Ce thème invite à redécouvrir et à valoriser nos patrimoines vivants non pas comme des objets figés, mais comme des leviers dynamiques de cohésion, de fierté nationale et de projection vers l’avenir. C’est un appel à bâtir l’unité nationale sur la reconnaissance, la transmission et la complémentarité de nos richesses culturelles », a affirmé la promotrice du FIZ.

Une programmation dense et inclusive

Outre la cérémonie officielle, le public pourra participer à la soirée de la Flamme d’Or, le 1ᵉʳ août, un gala de clôture au cours duquel des acteurs de la transmission culturelle seront distingués. Le FIZ, c’est aussi le Marché 100 % Bénin, vitrine des savoir-faire artisanaux locaux, de la gastronomie à l’artisanat traditionnel ; des projections-débats autour de films, une causerie scientifique ainsi qu’une une journée de la lutte africaine. La 5ᵉ édition du FIZ se distingue par un large éventail de talents intergénérationnels, représentatifs de la richesse culturelle béninoise. Elle est marquée par la participation des figures emblématiques, groupes traditionnels et jeunes talents. Des artistes de la diaspora et des invités internationaux comme la Compagnie Maloba marqueront aussi le FIZ.

25 juillet 2025 par ,