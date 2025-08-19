mardi, 19 août 2025 -

La Sgds rend propre l’esplanade de la place de l’Amazone

Année académique 2025-2026

Lancement du concours d’entrée dans les Écoles Normales Supérieures


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique annonce l’ouverture des concours d’entrée en première année des Écoles Normales Supérieures (ENS) (…)  
Décès de Razak Omotoyossi

Le football béninois perd une légende


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le football béninois est en deuil ! Razak Omotoyossi, ex-attaquant vedette des Écureuils, est décédé, ce mardi 19 août 2025, à Lagos (Nigeria). Il avait 39 ans. (…)  
CAF Trophy Hunt

Gagne des Samsung Galaxy, des GoPro HERO13, des PlayStation 5 Pro et (…)


19 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le second semestre 2025 promet d’être intense pour tous les passionnés de football africain. Plusieurs tournois majeurs seront organisés sous l’égide de la CAF, partenaire (…)  
Lutte contre les stupéfiants

Un trafiquant arrêté avec près de 800 cartons de Tramadol


19 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les éléments du commissariat de Police de Malanville ont interpellé un individu dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 août 2025. Le mis en cause transportait un sac (…)  
Championnats d’athlétisme ouest-africains 2025

Déjà 7 médailles dont 3 en Or pour le Bénin


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La première journée des Championnats ouest-africains d’athlétisme senior 2025 Région 2 s’est achevée, lundi 18 août 2025, au Legon University Stadium d’Accra, au Ghana, (…)  
Sport

La Confédération Africaine de Tennis en conclave à Cotonou


19 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Cotonou, la capitale économique du Bénin abrite à partir du jeudi 21 août 2025, une réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de tennis (CAT). Les travaux (…)  
Abomey-Calavi

Un détenu condamné à 25 ans s’échappe de prison


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un prisonnier condamné à 25 ans de réclusion s’est évadé de la maison d’arrêt d’Abomey-Calavi. Le détenu, prénommé Armel, occupait une fonction de chef de cellules et (…)  
L’ANIP rassure sur la Liste Électorale Informatisée (LEI)


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À cinq mois des élections générales de 2026, l’Agence Nationale (…)
50 conducteurs de véhicules convoqués à la phase pratique du concours


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les conducteurs de véhicules administratifs admissibles au concours de (…)
16 personnes encore introuvables


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Sur le fleuve Ouémé à Thio, les secours ont repris les fouilles dès (…)
Le Parlement scrute le rapport 2024 de la CDC Bénin


19 août 2025 par Marc Mensah
Les députés de la Commission des finances et des échanges ont entamé ce (…)
Cotonou appelle Béninois et Gabonais à la « retenue et fraternité »


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement béninois a appelé, lundi 18 août 2025, ses citoyens à (…)
Le parti RN exprime sa compassion


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le parti Renaissance Nationale (RN) a exprimé, dans un communiqué (…)
26 corps repêchés, 16 autres recherchés


18 août 2025 par Marc Mensah
L’opération de secours enclenchée après la plongée d’un bus de la (…)
l’UPSB célèbre les journalistes sportifs à Abomey et Bohicon


18 août 2025 par La Rédaction
L’Union des Professionnels de la Presse Sportive du Bénin (UPSB) a (…)
Dadjè FC démarre sa préparation ce mardi


18 août 2025 par Marc Mensah
C’est désormais officiel ! Dadjè FC lance officiellement sa (…)
Un puisatier tué par la chute d’un seau de sable


18 août 2025 par Marc Mensah
Un puisatier est décédé, vendredi 15 août 2025, à Bohicon, après avoir (…)
Des perturbations annoncées sur le réseau de la SBEE


18 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Du mercredi 20 au mardi 26 août 2025, la fourniture de l’énergie (…)
Le Roi du Maroc envoie 100 tonnes d’aide humanitaire à Gaza


18 août 2025 par Ignace B. Fanou
Le Royaume du Maroc vient encore d’acheminer une aide matérielle aux (…)
Un convoi de motos transportant de produits illicites intercepté


18 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de ses opérations de lutte contre la contrefaçon et le (…)
Session d’orientation des bacheliers à l’UAC les 21 et 22 août


18 août 2025 par Marc Mensah
L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) organise une session d’orientation à (…)
Quatre personnes arrêtées pour vol de câbles en cuivre


18 août 2025 par Marc Mensah
Quatre personnes, dont trois ouvriers et un récupérateur de ferrailles, (…)
L’ex directeur de l’hôpital de Mènontin n’est plus !


18 août 2025 par Marc Mensah
Serge Patrick Zantangni, ancien directeur général de l’hôpital de (…)
Le bus accidenté repêché (images)


18 août 2025 par Marc Mensah
Voici en images le bus de la STM repêché, ce lundi 18 aôut 2025, après (…)
Le président du CES fait Grand Officier


18 août 2025 par Marc Mensah
Le président du Conseil Économique et Social (CES), Conrad Gbaguidi, a (…)
L’UP-R exprime sa compassion après le drame


18 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) a réagi au drame de la route (…)
Pistolet automatique et chanvre indien découverts dans les bagages d’un (…)


18 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police a procédé à l’interpellation de deux voyageurs, mercredi 13 (…)
Bosquet Investments Ltd. acquiert 21,22 % du capital d’Ecobank (…)


18 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Ecobank Transnational Incorporated (ETI), société mère du Groupe (…)
Il n’y a plus d’espoir de retrouver des survivants


18 août 2025 par Marc Mensah
Au lendemain du drame survenu sur le fleuve Ouémé dans la commune de (…)
10 jours pour célébrer le savoir-faire béninois


18 août 2025 par Marc Mensah
Du 22 au 31 août 2025, l’esplanade du Palais des Congrès de Cotonou (…)
Louis VLAVONOU fait Dignitaire de la Cour royale de Savalou


18 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le président de l’Assemblée nationale a reçu une distinction spéciale, (…)
Topanou dresse le profil idéal du Président post-Talon


17 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À moins d’un an de la Présidentielle 2026, le débat sur l’après-Talon (…)
Le gouvernement exprime sa compassion et annonce une enquête


17 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement béninois a réagi après le grave accident de circulation (…)
« L’ANIP n’a pas encore communiqué de statistiques »


17 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) n’a encore (…)
Voici les conditions d’agrément pour le placement de main-d’œuvre


17 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique à travers un Arrêté (…)
