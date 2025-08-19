Lancement du concours d’entrée dans les Écoles Normales Supérieures

19 août 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique annonce l’ouverture des concours d’entrée en première année des Écoles Normales Supérieures (ENS) (…) Lire la suite
19 août 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le football béninois est en deuil ! Razak Omotoyossi, ex-attaquant vedette des Écureuils, est décédé, ce mardi 19 août 2025, à Lagos (Nigeria). Il avait 39 ans. (…) Lire la suite
19 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le second semestre 2025 promet d’être intense pour tous les passionnés de football africain. Plusieurs tournois majeurs seront organisés sous l’égide de la CAF, partenaire (…) Lire la suite
19 août 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La première journée des Championnats ouest-africains d’athlétisme senior 2025 Région 2 s’est achevée, lundi 18 août 2025, au Legon University Stadium d’Accra, au Ghana, (…) Lire la suite
19 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Cotonou, la capitale économique du Bénin abrite à partir du jeudi 21 août 2025, une réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de tennis (CAT). Les travaux (…) Lire la suite
19 août 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Un prisonnier condamné à 25 ans de réclusion s’est évadé de la maison d’arrêt d’Abomey-Calavi.
Le détenu, prénommé Armel, occupait une fonction de chef de cellules et (…) Lire la suite