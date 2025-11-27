jeudi, 27 novembre 2025 -

Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320

Un nouveau souffle sous l’ère Amadou Garba Idrissou


27 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
: Elu à la tête du Haut Conseil des Nigériens vivant au Bénin (HCNB) fin Avril dernier, le Président El Hadj Amadou Garba Idrissou, par sa vision et son action, a lancé (…)  
Littérature

Lancement du 1er Prix Goncourt Choix du Bénin


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Ambassade de France au Bénin a lancé le Prix Goncourt Choix du Bénin. C’est lors d’une conférence organisée samedi 22 novembre 2025 à l’occasion du Salon National du (…)  
Projet de budget 2026

2,7 milliards de FCFA pour la Cour constitutionnelle


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Président de la Cour constitutionnelle du Bénin, le Professeur Cossi Dorothé Sossa a présenté ce mercredi 26 novembre 2025 devant la commission budgétaire de (…)  
Opération Screen

La police intercepte 19 voitures volées au Canada


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Une opération de la Police Républicaine a permis de mener un contrôle intensif sur le territoire béninois. Dénommée « L’opération Screen » 2025, elle s’est déroulée au (…)  
Session budgétaire à l’Assemblée nationale

La HAAC sollicite 3,46 milliards FCFA pour ses actions en 2026


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication du Bénin (HAAC), Édouard Loko a défendu ce mercredi 26 novembre 2025 devant la Commission des (…)  
Marchés publics au Bénin

La PRMP de Dangbo exclue pour 5 ans pour manquements


27 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la commune de Dangbo, Monsieur Dansou Sèmassa Marc, a été exclue pour cinq ans de la commande publique au Bénin. La (…)  
Protection sociale au Bénin

L’Assurance maladie obligatoire pour les salariés sous peine d’amende (…)


26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le décret n°2025-672 du 29 octobre 2025 « définit les modalités de mise en œuvre de l’assurance maladie obligatoire » en République du Bénin. Le texte impose la (…)  
Alafiarou, Koda, Agbassa et Koko raccordés à l’eau potable


26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Système d’Approvisionnement en Eau Potable multi-villages (SAEPmV) (…)
Près de 20.000 habitants de Zaffé desservis en eau potable


26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’arrondissement de Zaffé, dans la commune de Glazoué, a accueilli les (…)
43.000 habitants accèdent à l’eau potable à Damé


26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Système d’Approvisionnement en Eau Potable multi-villages (SAEPmV) (…)
un tournant décisif vers un cadre juridique plus juste et inclusif renforcé


26 novembre 2025 par La Rédaction
: Gouvernement, organisations d’employeurs et de travailleurs ont, (…)
Royal Air Maroc réduit les prix pour la CAN 2025


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La compagnie Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, mardi 25 novembre, une (…)
Un enseignant fait un malaise en plein cours et meurt


26 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A l’EPP de Somé, une localité de l’arrondissement de Kpakpamè, dans la (…)
La Présidence avec 6 milliards FCFA pour des actions à fort impact


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Présidence de la République prévoit une enveloppe de plus de 6 (…)
Ouidah accueille une exposition dédiée au Gèlédè


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À partir du 20 décembre 2025, la Guest House ‘’L’Air de Rien’’, située (…)
FCBE, UP-R, BR, LD et MOELE-BENIN retenus pour les Législatives


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Par décision en date du 26 novembre 2025, le président de la Commission (…)
27,2 milliards FCFA pour accélérer la transformation numérique en 2026


26 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Zoumarou a (…)
198 milliards FCFA pour le bien-être des Béninois en 2026


26 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les crédits alloués au ministère de la santé pour le compte de l’année (…)
311 milliards FCFA pour les Enseignements Secondaire et Technique


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les grandes lignes des secteurs des Enseignements Secondaire, Technique (…)
500 logements sociaux en construction pour les Forces Armées


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un vaste programme de construction de 500 logements sociaux destinés (…)
Un centre pénitentiaire moderne en construction à Ouèdo


26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin avance dans sa réforme du système pénitentiaire. À Ouèdo dans (…)
Près de 9 milliards FCFA pour l’Industrie et le Commerce en 2026


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La ministre de l’Industrie et du Commerce Alimatou Shadiya Assouman a (…)
90,6 milliards FCFA pour le ministère de l’intérieur


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Alassane Seidou (…)
Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f (…)


17 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Bénin présent au Forum “Notre Futur Brésil–France”


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Olushegun ADJADI BAKARI, (…)
L’intégralité des propos de Patrice Talon sur les sujets d’actualité


4 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président de la République du Bénin, Patrice Talon s’est prononcé (…)
Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Le PAPC met la ville de Cotonou à l’abri des inondations


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
t. 2025 La gestion durable des eaux pluviales est l’un des défis (…)
Le PAPC , une solution pour zéro inondation à Cotonou


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
30,65 milliards FCFA pour le rayonnement du sport béninois en 2026


26 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministre des sports, Benoît Dato a défendu devant la Commission (…)
L’ANPT recrute un spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Agence Nationale des Patrimoines Touristiques (ANPT) recrute un(e) (…)
8, 9 et 10 janvier pour célébrer culture et spiritualité Vodun


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Ouidah accueille du 8 au 10 janvier, l’édition 2026 des Vodun Days. (…)
Décès du chantre Félix Didolanvi


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le chantre Félix Didolanvi alias “Pêcheur”, est décédé mardi 25 (…)
UA et UE relancent leur alliance autour du multilatéralisme et (…)


26 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au terme des travaux du 7e Sommet UA-UE tenu à Luanda, les deux (…)
Le ministère du Cadre de vie et des Transports obtient 455,7 milliards F


25 novembre 2025 par Marc Mensah
Le ministre du Cadre de vie et des Transports, Didier Tonato, a (…)
175 milliards FCFA pour l’Énergie et l’Eau en 2026


25 novembre 2025 par Marc Mensah
Le ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines disposera en 2026 d’un (…)
La GDIZ au cœur des nouvelles opportunités d’approvisionnement en Afrique


25 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), a abrité du 13 au 14 (…)
Le Bénin accueille la 5ᵉ édition du Choc des Légendes


25 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Pour la cinquième fois depuis sa création, le festival Le Choc des (…)
L’INF lance une campagne pour mettre fin aux violences numériques


25 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La présidente de l’Institut National de la Femme, Huguette Bokpè (…)
Afrique : Les Nouveaux Accords Commerciaux avec l’Asie, l’Europe et les (…)


25 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La carte du commerce mondial est en train d’être redessinée, et (…)
Un conducteur de taxi-moto poignardé à mort


25 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un drame survenu, lundi 24 novembre 2025 à Hêvié, dans la commune (…)
