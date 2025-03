Lancement des travaux de pavage de rue dans les Communes du Mono Couffo

Les communes des départements du Mono et du Couffo bénéficieront de voiries et d’assainissement d’ici un an. C’est grâce au Projet Mono-Couffo, lancé le 15 mars 2025 par la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT).

Le projet Mono Couffo est en deux composantes. « Le premier concerne les infrastructures routières qui dépendent des localités, et le deuxième l’aménagement urbain, notamment l’asphaltage et l’aménagement de façades à façades », selon les explications de François Agomadje, Directeur du Pôle d’aménagement urbain et d’assainissement à la SIRAT.

C’est 31 kilomètres de routes qui seront aménagés dans les communes d’Aplahouè, Comè, Dogbo, Djakotomey et Grand-Popo. 12 km seront réalisés à Aplahouè ; 3 km environ à Comè et 5 kilomètres à Dogbo.

L’objectif est de désenclaver ses localités et d’améliorer les conditions de vie des populations. En effet, les routes existantes sont en mauvais état, et l’assainissement est quasi inexistant.

« Nous avons déjà les entreprises mobilisées et les missions de contrôle en place. D’ici deux mois, les travaux débuteront sur le terrain », a indiqué François Agomadje le 15 mars 2025 au lancement du projet Mono-Couffo.

Le préfet du département du Mono, Bienvenu-Milohin, a exprimé sa gratitude envers le gouvernement, qui « œuvre sans relâche pour améliorer le cadre de vie des populations ». Il a rassuré de la disponibilité de la préfecture pour la bonne réalisation des travaux.

De son côté, Elie Houenou, Directeur des Travaux à FADIL, entreprise en charge de la réalisation des travaux, a rassuré la population sur la qualité des ouvrages à réaliser. « Nous avons mobilisé tous les moyens nécessaires pour garantir que le projet soit achevé dans les délais et dans le respect des normes », a-t-il déclaré. La durée contractuelle des travaux est de 18 mois mais l’entreprise en charge de leur réalisation s’engage à les achever dans un délai de 12 mois.

Le projet Mono Couffo ne se limite pas à l’asphaltage et à l’assainissement. Il permettra de briser l’isolement des populations tout en améliorant leur qualité de vie. « Ce projet est un pas important pour le développement des infrastructures et l’amélioration du cadre de vie des habitants », a réaffirmé Mohamed Bouzeid, directeur d’exploitation chez FADIL.

