Lancement des 16 Jours d’Activisme contre les violences basées sur le genre

L’Institut National de la Femme a procédé ce mercredi 25 novembre 2025, au lancement de la campagne des « 16 Jours d’Activisme contre les violences basées sur le genre ». La cérémonie de lancement se déroule à l’hôtel Golden Tulip à Cotonou.

Cette édition est axée sur la lutte contre la violence numérique à l’égard des femmes et des filles. L’objectif est de sensibiliser, renforcer les connaissances et encourager des actions concertées pour protéger les femmes et les filles dans les espaces numériques. Nous y reviendrons.

A. A. A

