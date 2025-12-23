mardi, 23 décembre 2025 -

Gestion des finances publiques

Lancement de la phase II du Système d’Encadrement des Missions Officielles




Le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) a procédé, mardi 23 décembre 2025, au lancement officiel de la mise en œuvre de la phase II du Système d’Encadrement des Missions Officielles (SEMO II). La cérémonie s’est déroulée en présence des acteurs clés de la chaîne de gestion des finances publiques.

Pour optimiser la gestion des missions officielles dans l’administration publique, la Direction Nationale du Contrôle Financier du Ministère de l’Economie et des Finances a lancé en novembre 2020, le Système d’Encadrement des Missions Officielles (SEMO). Cette réforme majeure vise à renforcer la maîtrise de la dépense publique, la transparence et la rationalisation des missions administratives.

Selon Victorin Chincoun, la mise en œuvre de la première phase du SEMO a permis d’enregistrer des avancées significatives notamment le contrôle des chevauchements des missions ; le contrôle des agents et grades fictifs pour une mission donnée et une meilleure gestion des ressources de l’Etat. Il y a eu au total 2 121 889 ordres de mission initiés dans le système dont 537 639 validés soit un taux de 25, 34 %. 30 345 ordres de mission extérieurs élaborés dont 6 191 validés soit un taux de 20,40 %.

Le système a révélé certaines limites, notamment en matière de flexibilité, de prise en compte de certaines catégories de missions et d’interconnexion avec les systèmes financiers. Ces constats, enrichis par les retours des utilisateurs et les travaux des équipes SEMO, ont conduit à une refonte complète du dispositif.

Atouts majeurs du SEMO II

Le SEMO II, informe Marzouck Ousmane Bawa, repose sur une nouvelle architecture technologique, plus ouverte et évolutive, disponible en tout lieu pour faciliter la gestion à distance. Parmi les innovations majeures figurent la détection automatique des périodes de missions qui se superposent pour une même personne ; la gestion simplifiée des missions extérieures et intérieures collectives ; la génération automatique d’ordre de mission pour les conducteurs de véhicule ; la gestion intégrée des missions avec frais de repas ; le contrôle des chevauchements et de la surcharge des véhicules.

Paiement électronique des frais de mission

Intervenant sur le processus de paiement, le représentant du Trésor public, Olivier Hounkpatin, a souligné que le SEMO II marque la fin de la manipulation des chèques et des espèces pour le paiement des frais de mission à l’intérieur du territoire national. « La possibilité est donnée à tout régisseur ou à tout comptable de procéder au paiement des frais de mission liquidés dans SEMO II via son compte bancaire domicilié dans les livres du Trésor sans pour autant se déplacer. Tout le système est désormais dématérialisé », a expliqué Olivier Hounkpatin. Le mode de paiement peut être par monnaie électronique ou par carte bancaire ou par virement bancaire. Ce dispositif permet aux agents de recevoir leurs frais directement sur leur compte ou leur téléphone, sans déplacement ni contact physique avec les régisseurs. Des formations sont prévues afin de permettre à chaque utilisateur de s’approprier pleinement ces nouvelles fonctionnalités.

Une avancée majeure pour la gouvernance financière

Pour le Directeur national du contrôle financier, Aristide Aboyi Edah Sohou, la bancarisation des frais de mission constitue une avancée décisive. Elle renforce la sécurité des fonds publics, réduit les risques de fraude et met fin aux situations où des régisseurs transportaient d’importantes sommes en espèces. « Le paiement pourra se faire désormais avant la mission. Une fois que l’ordre de mission est édité, il est liquidé dans le système et l’ordre est donné au trésor de faire l’affectation de ressources avant même le démarrage de la mission », a ajouté le directeur national du contrôle financier.

Vers le SEMO III

Les équipes travaillent déjà sur le SEMO II. Selon le directeur des systèmes d’information du MEF, Alain Ahounou, celui-ci intégrera notamment la signature électronique entièrement généralisée, un système de traçabilité géographique et temporelle des missions, supprimant à terme le besoin de faire viser les ordres de mission dans les commissariats.

« Le SEMO II s’impose comme un levier stratégique de sécurisation, de transparence et de rationalisation des dépenses publiques. Il contribue directement à l’amélioration de la gouvernance financière de l’Etat et à une gestion plus efficace des ressources publique », a déclaré le représentant du ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances.
Procédant au lancement de la phase II de SEMO, Tidjani Habib a invité l’ensemble des acteurs de la chaîne d’exécution des défenses publiques à une appropriation effective de l’outil.
Le lancement de la phase II du SEMO marque une nouvelle étape dans la consolidation de la gouvernance financière et la transformation digitale de l’administration publique béninoise.

Akpédjé Ayosso

23 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




