En Conseil des ministres, ce mercredi 24 septembre 2025, le gouvernement béninois a annoncé le lancement de la phase 3 du microcrédit Alafia.

Les populations ont manifesté un réel engouement pour le microcrédit Alafia. Selon le Conseil des ministres, « le rapport d’exécution des deux premières phases révèle qu’au 31 août 2025, un montant total de 47.423.503.485 FCFA a été décaissé, représentant des crédits de 30.000 FCFA à 100.000 FCFA ».

Le gouvernement a autorisé le déploiement de la troisième phase au regard des réalités du marché et des doléances exprimées par les bénéficiaires. Le Fonds national de microfinance va octroyer des prêts de 200.000 FCFA remboursables sur 12 mois avec un taux d’intérêt plafonné à 8% l’an, soit 4% pour 6 mois.

« En vue d’accroître l’efficacité du dispositif notamment par la prise en compte d’un plus grand nombre de demandeurs, il est prévu une intensification des activités du programme à travers la sélection de 6 nouveaux Systèmes financiers décentralisés en complément des 14 actuels, afin de porter leur effectif à 20 », informe le Conseil des ministres. La même source informe que le taux de la prime d’assurance qui était de 1,2% est passé à 0,35% du montant du crédit pour toutes les phases.

