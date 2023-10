Lancement de la note de conjoncture des finances locales du 1er semestre 2023

La Secrétaire Générale Adjointe du ministère de l’Economie et des Finances Alice Massim-Ouali Affo a procédé, vendredi 13 octobre 2023, au lancement officiel de la note de conjoncture des finances locales du Bénin au titre du premier semestre 2023. La cérémonie a eu lieu à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique en présence de plusieurs cadres du ministère de l’Economie et des Finances.

La direction générale du Trésor renoue avec la publication de la note de conjoncture des finances locales du Bénin. C’est un document qui renseigne sur les performances des finances publiques locales. Selon la Secrétaire Générale Adjointe, Alice Massim-Ouali Affo, en se proposant de relever le défi de l’édition périodique de la note de conjoncture des finances locales, le ministère de l’Economie et des Finances à travers la direction générale du Trésor et de la Comptabilité Publique répond au besoin de mettre à la disposition de la communauté un document pouvant servir de repère en matière d’informations financières sur les collectivités territoriales décentralisées.

Pour le directeur Adjoint de Cabinet du ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, la disponibilité régulière d’information sur les finances locales permettra aux décideurs de nourrir les prises de décisions. « Je reste convaincu que grâce à l’esprit d’ouverture et de coopération dont fera montre chacune des parties prenantes, ce document saura éclairer davantage les acteurs sur les finances locales », a déclaré Jean-Marie Houndeton. Il a remercié le ministre de l’Economie et des Finances pour son soutien en faveur de la décentralisation financière à travers la mise en œuvre du mécanisme FaDec (Fonds d’appui au développement des communes).

11, 66 milliards de FCFA, épargne nette réalisée par les communes

Il ressort de la présentation faite par le Chef du Service Secteur Parapublic que le Bénin a enregistré un taux de croissance de 6,2 % au premier semestre 2023 grâce au dynamisme du secteur tertiaire. Les recettes publiques de l’administration centrale mobilisées au cours de la même période sont évaluées à 859, 4 milliards de FCFA (un accroissement de 13,75 % par rapport au premier semestre 2022). Selon Jean-Claude Togbé, pour l’ensemble des communes, les prévisions des recettes propres en 2023 (52,5 milliards de FCFA) ont connu une baisse globale de 1,4 % par rapport à l’année précédente (53,3 milliards de FCFA). « Cette baisse est une première depuis 2020 », a-t-il indiqué.

L’épargne nette réalisée par l’ensemble des communes du Bénin se chiffre à 11, 66 milliards de FCFA. Les départements du Couffo, des Collines, du Mono, du Plateau et la Donga ont dégagé une épargne nette très faible. Le département du Littoral (Cotonou) a constitué une épargne de 2,5 milliards de FCFA.

Les recettes fiscales, principales ressources des budgets communaux, informe le Chef du Service Secteur Parapublic sont mobilisées au 1er semestre 2023 à hauteur de 10, 44 milliards de FCFA contre 12,71 milliards au premier semestre 2022. « Au regard des résultats enregistrés au premier semestre 2023, les collectivités territoriales décentralisées sont confrontées à des défis qu’elles doivent surmonter afin d’assurer le développement local prôné par le système de décentralisation. La réussite de ces défis dépend à la fois du pouvoir central et des autorités locales », a affirmé le Chef du Service Secteur Parapublic.

Le représentant de l’Association nationale des communes du Bénin a salué la réforme intervenue au niveau des collectivités locales pour assainir la gestion à divers niveaux. « Je suis heureux de savoir qu’au niveau des communes à statut particulier, il est noté un décollage et je souhaite que cela continue. Nous prenons l’engagement de mieux faire désormais au niveau de nos différentes communes », a confié le maire d’Abomey Calavi, Angelo Ahouandjinou.

Le Directeur général du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP), Oumara Karimou Assouma a remercié la GIZ qui accompagne toutes les initiatives entrant dans le cadre de l’amélioration de la gestion des finances publiques.

Les observations et contributions afin d’enrichir et améliorer davantage les éditions prochaines de la note de conjoncture des finances locales du Bénin peuvent être faites via à l’adresse note.conjoncture@tresorbenin.bj. La note de conjoncture des finances locales, second semestre 2023 sera publiée en mars 2024. Elle sera suivie de la publication de la note de conjoncture des finances locales au titre de l’année 2023 en avril 2024.

Akpédjé Ayosso

