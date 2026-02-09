Lancement de la commercialisation du cajou

Le gouvernement a officiellement fixé le cadre de la nouvelle campagne de commercialisation des noix brutes de cajou pour la saison 2025-2026.

Dans un communiqué conjoint, la Ministre de l’Industrie et du Commerce, Shadiya Assouman, et son homologue de l’Agriculture, Gaston Cossi Dossouhoui, ont porté « à la connaissance des acteurs de la filière anacarde et de l’ensemble de la population, les conditions de commercialisation des noix brutes de cajou ».

Le top départ de la saison a été donné le « vendredi 06 février 2026 ».

Les acteurs du secteur auront jusqu’au « mercredi 30 septembre 2026 » pour mener à bien les opérations d’achat et de vente sur l’ensemble du territoire.

Contrairement aux campagnes précédentes où un prix plancher fixe était imposé, le prix au producteur sera le « prix du marché ».

Les ministres ont appelé au « respect strict des conditions de déroulement de la campagne et des textes régissant la filière », notamment le décret de 2022 « fixant les conditions de mise en œuvre de l’interdiction d’exportation des noix brutes de cajou et du soja grain en République du Bénin ».

