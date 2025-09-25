Lancement de la Lettre de voiture électronique internationale

Le Ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du Développement Durable, en collaboration avec l’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT), a procédé, mercredi 24 septembre 2025 au lancement officiel de la phase expérimentale de la Lettre de voiture électronique internationale.

La professionnalisation du secteur des transports se poursuit au Bénin. Grâce au projet PASport financé par Enabel, le ministère du Cadre de Vie lance la phase expérimentale de la Lettre de voiture électronique internationale. Elle est délivrée via la plateforme SYGFR (Système de Gestion du Fret Routier) qui compte plus de 1.300 transporteurs depuis novembre 2023. Ce système améliore la traçabilité du fret, en réduisant les risques de fraude et en harmonisant les pratiques entre les acteurs du transport terrestre.

La Lettre de voiture électronique internationale est désormais obligatoire pour les cargaisons transfrontalières. Pour obtenir la lettre de voiture électronique, il faut enregistrer son véhicule, avoir une carte de transport (3.000 FCFA/an pour le national, 1.000 FCFA/an/pays pour l’international) et fournir des informations sur les marchandises transportées. Il est également possible d’avoir via le SYGFR, le Certificat de Conformité de la remorque, moyennant 12.000 FCFA.

