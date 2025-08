Lancement de la 3ᵉ édition de la Coupe de l’Union de l’amicale BMBV à Porto-Novo

C’est parti à nouveau pour plus d’un mois de fête autour du cuir rond à Porto-Novo ! Ce samedi 2 août 2025, au terrain de sport de l’Éveil à Tokpota, Mathieu AHOUANSOU, Directeur de cabinet du Président de l’Assemblée nationale, a procédé au lancement de la 3ᵉ édition de la Coupe de l’Union initiée par l’amicale BMBV dirigée par Vitali BOTON, pour non seulement promouvoir le football, mais aussi le choisir comme tremplin pour unir la jeunesse dans l’action citoyenne.

En lever de rideau de ce tournoi de football dénommé « Coupe de l’Union », deux matchs inauguraux ont été joués, en raison de la nouvelle touche apportée au tournoi qui promeut désormais le football féminin : un match pour les hommes et un pour les femmes.

Plusieurs mots ont marqué la cérémonie de lancement de ce tournoi.

Dans son mot de bienvenue, Vitali BOTON, promoteur du tournoi, a salué le soutien de l’Union Progressiste le Renouveau qui, a-t-il dit, a cru en l’initiative qui renforce l’union à la base.

« … C’est grâce à votre soutien que la Coupe de l’Union continue son chemin… », a-t-il reconnu en s’adressant aux divers soutiens de l’événement. Pour lui, cette édition porte une nouveauté, puisque les équipes féminines y sont désormais associées. Pour finir, il a invité tous les participants à cette fête du cuir rond à toujours rester focus sur l’idéal de la coupe, à savoir partager des moments conviviaux.

Prenant la parole,

Régis DOSSOU KPANOU, a au nom de la commune politique C de l’UP le Renouveau, remercié le Président de l’Assemblée nationale, qui constitue pour la jeunesse une école. Par la suite, il a fait un clin d’œil au Directeur de cabinet du Président Louis Gbèhounou VLAVONOU, ainsi qu’au Maire de Porto-Novo, pour tout ce qu’ils font pour la promotion de la jeunesse. Il a prié, pour clore ses propos, que la meilleure équipe gagne et que le football l’emporte.

À son tour, Félicien HOUNKANRIN, Directeur départemental des Sports de l’Ouémé, a remercié le public et salué la présence des autorités à cette belle cérémonie. Selon lui, un enfant qui a trois ans est digne d’avoir une petite sœur. C’est ce qu’a compris Vitali BOTON et son équipe en impliquant dans le tournoi les équipes féminines, a-t-il ajouté. Après avoir rassuré du soutien du Ministère des Sports, il a prodigué des conseils pour le bon déroulement de la coupe avant de souhaiter une bonne fête du cuir rond, et que vivent la jeunesse et le sport.

Par la suite, c’est Yves AHOUSSINOU, Chef du 5ᵉ arrondissement représentant le maire de la ville de Porto-Novo, qui est monté au pupitre pour rappeler que ce tournoi, à chaque édition, donne de la joie pendant les vacances. Après avoir tiré un coup de chapeau aux organisateurs pour la qualité de l’événement, il a invité les joueurs à produire un bon jeu.

Enfin, Mathieu AHOUANSOU, a procédé au lancement de cette 3ᵉ édition de la Coupe de l’Union. D’entrée de jeu, il a salué l’organisateur du tournoi ainsi que la présence des filles dans la compétition. C’est une manière, a-t-il mentionné, de promouvoir le football féminin. Il a par ailleurs rassuré du soutien constant du Président de l’Assemblée nationale aux initiatives des jeunes. Pour lui, ce tournoi est très important :

« … Ce qui est important, c’est le rassemblement des jeunes autour des œuvres utiles. La jeunesse de notre arrondissement sera consciente de ce qu’il faut se retrouver et travailler ensemble pour bâtir l’avenir de notre arrondissement, promouvoir les valeurs de rassemblement, de paix, de l’union dans l’action positive et citoyenne. Que le meilleur gagne ! », a-t-il lancé.

Du beau spectacle

Un public fortement mobilisé a été témoin des deux matchs inauguraux. Pour la première affiche, celle de la catégorie football féminin, Nanja FC s’est imposée face à Hope Forever FC sur le score de 1 but à 0, dans une confrontation très serrée.

Pour la deuxième affiche, celle de la catégorie football masculin, ABC FC affrontait Ayidoté FC. Un beau match qui a permis aux deux équipes de se neutraliser sur le score de 2 buts partout.

Il faut dire que durant le tournoi, 16 équipes masculines et 8 féminines vont croiser leurs crampons. Selon les organisateurs, la Coupe de l’Union, c’est bien plus qu’un tournoi : c’est un creuset de fraternité, de fair-play et de valorisation de nos talents locaux.

Queques images

